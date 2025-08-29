Вся Іспанія бачила її топлес: якою у молодості була королева Летиція та ким працювала (фото)

Колись іспанці її ненавиділи, а тепер обожнюють

Королева Іспанії Летиція, як і Меланія Трамп, давно закріпила за собою статус "ікони стилю". Дружина Філіпа VI пройшла складний шлях, і вписатися в королівську сім’ю їй було непросто, оскільки увагу публіки підігрівали скандали, пов’язані з її молодістю.

"Телеграф" вирішив дізнатися, як виглядала Летиція до зустрічі із принцом і чим займалася. Ми дізналися про неї деякі факти.

Королева Летиція — як виглядала в молодості

Летиція Ортіс народилася 15 вересня 1972 року в Ов’єдо в сім’ї медсестри та журналіста. Дочка вирішила піти батьковими стопами, і вже у 10 років брала участь у дитячій радіопередачі "El Columpio".

Долю вона вирішила пов’язати з цією сферою та здобула вищу освіту в Мадридському університеті Комплутенсі. Під час навчання Летиція працювала у кількох виданнях та новинних агентствах, включаючи "La Nueva España", ABC та EFE, а після закінчення університету продовжила кар’єру в газеті "Siglo XXI" у Мексиці та на телеканалах Bloomberg та CNN+, перш ніж у 2003 році стати ведучою вечірніх новин Telediario на TVE.

Королева Летиція збудувала кар’єру в журналістику, Фото: Getty Images

Як пишуть ЗМІ, Летиції не бракувало уваги зі сторони хлопців. Під час роботи в Мексиці вона потоваришувала з молодим художником Вальдо Сааведра, який часто малював її на своїх картинах.

На одній зі своїх полотен він зобразив Летицію топлес із паперовим корабликом у руках. Пізніше полотно викупив у нього один ресторатор і повісив картину у себе в закладі. Там портрет Летиції помітив музикант рок-групи та переніс картину на постер свого нового альбому.

Королева Летиція позувала топлес для картини

Сам художник зазначав, що між ними були лише "професійні та дружні" стосунки. Через кілька років, коли Летиція почала зустрічатися з принцом Філіпом, факт того, що вона, ймовірно, зображена на картині, завдала їй чимало неприємностей. Але сама Летиція це ніяк не коментувала.

Як королева Летиція виглядала в молодості, Фото: Getty Images

Королеві Іспанії було важко вписатися в королівську родину не лише тому. Вона народилася і виросла у звичайній сім’ї, а також до зустрічі з Філіпом була заміжня і навіть таємно зробила аборт, що для католицької Іспанії є серйозним злочином.

Летиція довго не могла вписатися у королівську родину, Фото: Getty Images

Але принц був настільки закоханий у Летицію, що сказав, що одружується з нею, незважаючи ні на що. Королівській сім’ї, і всієї Іспанії, довелося змиритися з його рішенням. І попри хвилю засудження, яка довго супроводжувала Летицію, вона змогла завоювати любов та підтримку свого народу.

Королева Летиція та король Філіп VI, Фото: Getty Images

