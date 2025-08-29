Вся Іспанія бачила її топлес: якою у молодості була королева Летиція та ким працювала (фото)
Колись іспанці її ненавиділи, а тепер обожнюють
Королева Іспанії Летиція, як і Меланія Трамп, давно закріпила за собою статус "ікони стилю". Дружина Філіпа VI пройшла складний шлях, і вписатися в королівську сім’ю їй було непросто, оскільки увагу публіки підігрівали скандали, пов’язані з її молодістю.
"Телеграф" вирішив дізнатися, як виглядала Летиція до зустрічі із принцом і чим займалася. Ми дізналися про неї деякі факти.
Королева Летиція — як виглядала в молодості
Летиція Ортіс народилася 15 вересня 1972 року в Ов’єдо в сім’ї медсестри та журналіста. Дочка вирішила піти батьковими стопами, і вже у 10 років брала участь у дитячій радіопередачі "El Columpio".
Долю вона вирішила пов’язати з цією сферою та здобула вищу освіту в Мадридському університеті Комплутенсі. Під час навчання Летиція працювала у кількох виданнях та новинних агентствах, включаючи "La Nueva España", ABC та EFE, а після закінчення університету продовжила кар’єру в газеті "Siglo XXI" у Мексиці та на телеканалах Bloomberg та CNN+, перш ніж у 2003 році стати ведучою вечірніх новин Telediario на TVE.
Як пишуть ЗМІ, Летиції не бракувало уваги зі сторони хлопців. Під час роботи в Мексиці вона потоваришувала з молодим художником Вальдо Сааведра, який часто малював її на своїх картинах.
На одній зі своїх полотен він зобразив Летицію топлес із паперовим корабликом у руках. Пізніше полотно викупив у нього один ресторатор і повісив картину у себе в закладі. Там портрет Летиції помітив музикант рок-групи та переніс картину на постер свого нового альбому.
Сам художник зазначав, що між ними були лише "професійні та дружні" стосунки. Через кілька років, коли Летиція почала зустрічатися з принцом Філіпом, факт того, що вона, ймовірно, зображена на картині, завдала їй чимало неприємностей. Але сама Летиція це ніяк не коментувала.
Королеві Іспанії було важко вписатися в королівську родину не лише тому. Вона народилася і виросла у звичайній сім’ї, а також до зустрічі з Філіпом була заміжня і навіть таємно зробила аборт, що для католицької Іспанії є серйозним злочином.
Але принц був настільки закоханий у Летицію, що сказав, що одружується з нею, незважаючи ні на що. Королівській сім’ї, і всієї Іспанії, довелося змиритися з його рішенням. І попри хвилю засудження, яка довго супроводжувала Летицію, вона змогла завоювати любов та підтримку свого народу.
