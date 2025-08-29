Вся Испания видела ее топлес: какой в молодости была королева Летиция и кем работала (фото)

Когда-то испанцы ее ненавидели, а сейчас обожают

Королева Испании Летиция, как и Мелания Трамп, давно закрепила за собой статус "иконы стиля". Жена Филиппа VI прошла сложный путь, и вписаться в королевскую семью ей было непросто, поскольку внимание публики подогревали скандалы, связанные с ее молодостью.

"Телеграф" решил узнать, как выглядела Летиция до встречи с принцем и чем занималась. Мы узнали о ней некоторые факты.

Королева Летиция — как выглядела в молодости

Летиция Ортис родилась 15 сентября 1972 года в Овьедо в семье медсестры и журналиста. Дочь решила пойти по отцовским стопам, и уже в 10 лет принимала участие в детской радиопередачи "El Columpio".

Судьбу она решила связать с этой сферой и получила высшее образование в Мадридском университете Комплутенсе. Во время учебы Летиция работала в нескольких изданиях и новостных агентствах, включая "La Nueva España", ABC и EFE, а после окончания университета продолжила карьеру в газете "Siglo XXI" в Мексике и на телеканалах Bloomberg и CNN+, прежде чем в 2003 году стать ведущей вечерних новостей Telediario на TVE.

Королева Летиция построила карьеру в журналистика, Фото: Getty Images

Как пишут СМИ, недостатка в полонников у Летиции не было. Во время работы в Мексике она подружилась с молодым художником Вальдо Сааведра, который часто рисовал ее на своих картинах.

На одной из своих полотен он запечатлел Летицию топлес с бумажным корабликом в руках. Позже холст выкупил у него один ресторатор и повесил картину у себя в заведении. Там портрет Летиции заметил музыкант рок-группы и перенес картину на постер своего нового альбома.

Королева Летиция позировала топлес для картины

Сам художник отмечал, что между ними были только "профессиональные и дружеские" отношения. Спустя несколько лет, когда Летиция начала встречаться с принцем Филиппом, факт того, что она, вероятно, изображена на картине, принес ей немало неприятностей. Но сама Летиция никак это не комментировала.

Как королева Летиция выглядела в молодости, Фото: Getty Images

Королеве Испании было сложно вписаться в королевскую семью не только поэтому. Она родилась и выросла в обычной семье, а также до встречи с Филиппом была замужем и даже тайно сделала аборт, что для католической Испании является серьезным преступлением.

Летиция долго не могла списаться в королевскую семью, Фото: Getty Images

Но принц был настолько влюблен в Летицию, что сказал, что женится на ней, несмотря ни на что. Королевской семье, и всей Испании, пришлось смириться с его решением. И несмотря на волну осуждения, которая долго сопровождала Летицию, она смогла завоевать любовь и поддержку своего народа.

Королева Летиция и король Филип VI, Фото: Getty Images

