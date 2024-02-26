Путіну довелося змінювати військово-адміністративний поділ РФ через окуповані території України: подробиці

"Документ" передбачає розформування Західного військового округу РФ

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про так званий "новий військово-адміністративний" поділ РФ. Він набуде чинності 1 березня 2024 року.

Відповідний документ з’явився в понеділок, 26 лютого, на порталі правової інформації. Про це пише видання Інтерфакс.

Згідно з указом, міжнародний кримінальний злочинець "включив" окуповані території Донбасу, а також Севастополь, Запорізьку та Херсонську області до "Південного військового округу".

Також "документ" передбачає розформування Західного військового округу РФ. Натомість президент країни агресора відтворив Московський та Ленінградський військові округи. Їхнє відтворення ще рік тому анонсував міністр оборони Росії Сергій Шойгу. У мережі наголошують, що це повернення до радянської практики.

Нагадаємо, що проблема з невизнаним Придністров’ям знову набула розвитку. Місцевий опозиціонер Геннадій Чорба раптово повідомив, що у Тирасполі – столиці проросійської квазіреспубліки – 28 лютого нібито можуть "попросити Путіна" приєднати їх до РФ. Відповідну заяву нібито мають зробити на зборах депутатів усіх рівнів. Цей крок придністровські сепаратисти начебто готують під виступ кремлівського диктатора перед Федеральними Зборами 29 лютого.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що спецслужби російського диктатора Путіна можуть розпочати полювання на росіян у Німеччині.