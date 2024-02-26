Путину пришлось менять военно-административное разделение РФ из-за оккупированных территорий Украины: подробности

"Документ" предусматривает расформирования Западного военного округа РФ

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о так называемом "новом военно-административном" делении РФ. Он вступит в силу 1 марта 2024 года.

Соответствующий "документ" появился в понедельник, 26 февраля, на портале правовой информации. Об этом пишет издание Интерфакс.

Согласно указу, международный уголовный преступник "включил" оккупированные территории Донбасса, а также Севастополь, Запорожскую и Херсонскую области в "Южный военный округ".

Также "документ" предусматривает расформирование Западного военного округа РФ. Вместо них президент страны агрессора воссоздал Московский и Ленинградский военные округа. Их воссоздание ещё год назад анонсировал министр обороны России Сергей Шойгу. В сети отмечают, что это возврат к советской практике.

Напомним, что проблема с непризнанным Приднестровьем вновь получила развитие. Местный оппозиционер Геннадий Чорба внезапно сообщил, что в Тирасполе – столице пророссийской квазиреспублики – 28 февраля якобы могут "попросить Путина" присоединить их к РФ. Соответствующее заявление якобы должны сделать на собрании депутатов всех уровней. Этот шаг приднестровские сепаратисты якобы готовят под выступление кремлевского диктатора перед Федеральным Собранием 29 февраля.

Ранее "Телеграф" сообщал, что спецслужбы российского диктатора Путина могут начать охоту за россиянами в Германии.