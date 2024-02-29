"Телефонують невідомі та погрожують": у соратників Навального нові проблеми з його тілом

Похорон має відбутися 1 березня

Тіло російського опозиціонера Олексія Навального, який помер у російській колонії, відмовляються везти до церкви. Також його соратниками не дали зняти похоронну залу.

Про це повідомила прессекретар Навального Кіра Ярмиш. За її словами, всім бригадам дзвонять невідомі люди та погрожують, щоб тіло Олексія вони нікуди не везли.

"Спочатку нам не дали зняти похоронну залу для прощання з Олексієм. Тепер, коли має відбутися просто відспівування в церкві, ритуальні агенти повідомляють нам, що жоден катафалк не погоджується везти туди тіло", — написала вона.

При цьому Ярмиш наголосила, що попри всю протидію, прощання з Навальним завтра обов’язково відбудеться. За її словами, відспівування заплановано на 14:00, а похорон – на 16:00 за московським часом.

Вона також закликала росіян приходити на відспівування до церкви ікони Божої Матері "Втамуй моє печалі" у Мар’їно. Команда Навального вестиме трансляцію похорону на YouTube.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 16 лютого ФСВП по Ямало-Ненецькому автономному округу, де в колонії знаходився Олексій Навальний, повідомило про його смерть. Було наголошено, що ув’язненому політику стало погано після прогулянки. Незабаром було повідомлено, що у нього відірвався тромб.

Похорон опозиційного російського політика запланований на п’ятницю, 1 березня. Вони мають відбутися у Москві на Борисівському цвинтарі.