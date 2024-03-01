"Це не він": на похороні Навального побачили дивний момент із тілом

У покійного Навального дуже велика голова

У Москві в п’ятницю, 1 березня, відбувається прощання з померлим опозиціонером Олексієм Навальним. Під час відспівування політика у церкві на його тілі помітили дивний момент.

Відповідні коментарі з’явилися у мережі. Люди пишуть, що у труні інша людина.

Зокрема, користувачі мережі помітили дива з головою росіянина. А саме — надто велику голову.

"А що в нього з потилицею?", "Що у нього з черепом?", "Що у нього з головою?", "Що у нього з бошкою?", "Взагалі не він, ніх*я", "Це не Навальний, наблизіть череп", "Це не він", "Що з його обличчям" та подібні коментарі пишуть користувачі під кадрами з прощання з Навальним.

Зазначимо, напередодні, 29 лютого, стало відомо, що тіло Навального, який помер у російській колонії, відмовляються везти до церкви. Також його соратниками не дали зняти похоронну залу.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 16 лютого ФСВП по Ямало-Ненецькому автономному округу, де в колонії знаходився Олексій Навальний, повідомили про його смерть. Було наголошено, що ув’язненому політику стало погано після прогулянки. Незабаром було повідомлено, що у нього відірвався тромб.

Поховають опозиційного російського політика на Борисівському цвинтарі.