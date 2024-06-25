У Дагестані ще одна неспокійна ніч: на вулицях Махачкали бачили багато поліції, що сталося (відео)

Через повідомлення про озброєного чоловіка перекрили кілька вулиць

У російському Дагестані знову неспокійно, а на вулицях Махачкали було помічено посилені наряди поліції. Надходили повідомлення про стрілянину, проте пізніше їх спростували.

Про це повідомляють російські ЗМІ та місцеві telegram-канали. Зазначається, що інцидент стався у районі Університетської площі.

Там очевидець повідомив, що нібито бачив озброєну людину, через що на місце прибула велика кількість силовиків. Зрештою нікого там не знайшли, але місцевих жителів неабияк переполошили.

При цьому в місцевих каналах писали, що на цей час надходили повідомлення про захоплення заручників в одній із церков, які пізніше не підтвердилися. Також з’являлися повідомлення, що підозрілі чоловіки відкривали вогонь по співробітнику ППС, проте у регіональному МВС цю інформацію також спростували.

Як повідомлялося раніше, вдень 23 червня в Махачкалі та Дербенті невідомі підпалили синагогу, вчинили стрілянину в церквах, а потім влаштували справжню битву з силовиками прямо на вулицях. Це спричинило загибель 20 осіб, з яких 17 поліцейських.

Встановлено, що у нападі брали участь двоє синів голови Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова, а також його племінник. Крім того, серед нападників був місцевий боєць ММА Гаджимурад Кагіров.