В Дагестане еще одна неспокойная ночь: на улицах Махачкалы видели много полиции, что произошло (видео)

Из-за сообщения о вооруженном мужчине перекрыли несколько улиц

В российском Дагестане вновь неспокойно, а на улицах Махачкалы были замечены усиленные наряды полиции. Поступали сообщения о стрельбе, однако позже их опровергли.

Об этом сообщают российские СМИ и местные telegram-каналы. Отмечается, что инцидент произошел в районе Университетской площади.

Там очевидец сообщил, что якобы видел вооруженного человека, из-за чего на место прибыло большое количество силовиков. В конечном итоге никого там не нашли, но местных жителей изрядно переполошили.

При этом в местных каналах писали, что в это время поступали сообщения о захвате заложников в одной из церквей, которые позже не подтвердились. Также появлялись сообщения, что подозрительные мужчины открывали огонь по сотруднику ППС, однако в региональном МВД эту информацию тоже опровергли.

Как сообщалось ранее, днем 23 июня в Махачкале и Дербенте неизвестные подожгли синагогу, устроили стрельбу в церквях, а затем устроили настоящее сражение с силовиками прямо на улицах. Это привело к гибели 20 человек, из которых 17 полицейских.

Установлено, что в нападении участвовали двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, а также его племянник. Кроме того, в числе нападавших был местный боец ММА Гаджимурад Кагиров.