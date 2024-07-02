Після загадкового візиту до США: Росія знову підняла повітря літак "судного дня", куди він прямує (карта)

На борту може бути як диктатор, так і високопосадовці РФ

Після першого за рік рейсу російського урядового літака "судного дня" цей борт знову підняли в повітря. Він вилетів із Москви.

Про це свідчать дані на сайті Flightradar24. Мова про урядовий літак Іл-96-300ПУ авіакомпанії "Спеціальний літній загін "Росія" з бортовим номером RA-9601. Його ще називають "літаком Путіна" або "літаком судного дня".

Так, за інформацією моніторингу, цей бот знову підняли в небо. Прямо зараз (о 9 ранку 2 липня) літак вилетів з Москви і прямував у бік міста Казань (борт пролетів місто). Його кінцевий пункт призначення поки невідомий, проте варто зазначити, що 1 липня RA-9601 вже здійснював політ саме в це місто.

Хто може перебувати у літаку?

На борту може бути як диктатор, так і інші високопосадовці РФ. Згідно з указом президента РФ, "Спеціальний льотний загін "Росія" здійснює персональне обслуговування наступних осіб:

голови уряду РФ;

голови Ради федерації Федеральних зборів РФ;

голови Державної думи Федеральних зборів РФ;

голови Верховного суду РФ;

голови Конституційного суду РФ;

генерального прокурора РФ;

голови Слідчого комітету РФ;

керівника адміністрації президента РФ;

міністра закордонних справ РФ.

Що відомо про сам літак

Літак Іл-96-300 належить до льотного загону "Росія", що забезпечує пересування диктатора Володимира Путіна всередині країни та за її межами. Він є головним президентським літаком із 1996 року. Дві літери (ПУ) позначають пункт керування. Зазначений літак, а саме RA-96019, було побудовано у 2003 році спеціально для Путіна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що днями "літак Путіна" злітав у США. Вже в Штатах він здійснив переліт з Нью-Йорка до Вашингтона.