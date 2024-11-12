Путін не поїде на саміт G20 до Бразилії, але йому знайшли заміну: хто це

Російський "лідер" дав доручення очолити делегацію іншій людині

Глава МЗС РФ Сергій Лавров очолить російську делегацію на саміті Групи двадцяти (G20) у Ріо-де-Жанейро замість президента Володимира Путіна. Остання Бразилія мала б заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.

Заяву про заміну зробив посол Марат Бердиєв. Про це пишуть російські ЗМІ.

"Російську делегацію на цьому заході за дорученням президента Володимира Путіна очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров", — сказав він.

Варто зазначити, що Путін на зустрічі з керівниками ЗМІ країн БРІКС говорив, що не поїде на саміт G20 у Бразилії у 2024 році, який відбудеться 18-19 листопада.

Свою відмову від відвідування заходу він пояснив тим, що нібито не хоче його зривати. На думку російського "лідера", його поява на майданчику "двадцятки" порушила нормальну роботу форуму.

До речі, Сергій Лавров уже представляв Путіна на різноманітних заходах – від сесій Генеральної асамблеї ООН до тогорічного саміту "Групи двадцяти" в Індії.

Ордер на арешт Путіна

Ордер на арешт російського президента та "уповноваженої з прав дитини" Марії Львової-Бєлової був виданий МКС 18 березня 2023 року. Їх підозрюють у примусовій депортації українських дітей на територію Росії.

Варто додати, що раніше для викрадення українських дітей у Росії було переписано законодавство, спростивши процес видачі їм паспортів. Крім цього, на території країни-агресора були створені так звані табори з "патріотичним вихованням".

Після видачі ордера Путін, виїхавши за межі Росії, ризикує опинитися за ґратами, оскільки всі країни, які визнають юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, повинні виконувати це рішення й у разі приїзду Путіна заарештувати його.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що посол України у Бразилії Андрій Мельник пояснив, чому Путіна не зможуть заарештувати під час саміту G-20 у Бразилії.

Крім того, Путін відвідав Монголію, де його мали заарештувати згідно з зобов’язаннями перед МКС, проте не зробили цього.