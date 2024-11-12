Путин не поедет на саммит G20 в Бразилию, но ему нашли замену: кто это

Российский "лидер" дал поручение возглавить делегацию другому человеку

Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро вместо президента Владимира Путина. Последнего Бразилия была бы обязана арестовать по ордеру Международного уголовного суда.

Заявление о замене сделал посол Марат Бердыев. Об этом пишут российские СМИ.

"Российскую делегацию на этом мероприятии по поручению президента Владимира Путина возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров", — сказал он.

Стоит отметить, что Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС говорил, что не поедет на саммит G20 в Бразилии в 2024 году, который пройдет 18-19 ноября.

Свой отказ от посещения мероприятия он пояснил тем, что якобы не хочет его срывать. По мнению российского "лидера", его появление на площадке "двадцатки" нарушило бы нормальную работу форума.

К слову, Сергей Лавров уже представлял Путина на различных мероприятиях – от сессий Генеральной ассамблеи ООН до прошлогоднего саммита "Группы двадцати" в Индии.

Ордер на арест Путина

Ордер на арест российского президента и "уполномоченной по правам ребёнка" Марии Львовой-Беловой был выдан МУС 18 марта 2023 года. Их подозревают в принудительной депортации украинских детей на территорию рф.

Стоит добавить, что ранее для похищения украинских детей в россии было переписано законодательство, упростив процесс выдачи им паспортов. Помимо этого на территории страны-агрессора были созданы так называемые лагеря с "патриотическим воспитанием".

После выдачи ордера, Путин, выехав за пределы России, рискует оказаться за решеткой, поскольку все страны, признающие юрисдикцию Международного уголовного суда, должны выполнять это решение и в случае приезда Путина, арестовать его.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что посол Украины в Бразилии Андрей Мельник объяснил, почему Путина не смогут арестовать во время саммита G-20 в Бразилии.

Кроме того, Путин посетил Монголию, где его должны были арестовать согласно обязательствам перед МКС, однако не сделали этого.