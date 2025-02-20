Мало хто про це знає: чому Кузьму Скрябіна поховали з медаллю

Співак похований на рідній Львівщині

Андрій Кузьменко був відомим українським співаком і лідером гурту "Скрябін". Музикант загинув у 2015 році у ДТП, коли повертався до Києва з концерту у Кривому Розі. Артиста поховали в родинному склепі на цвинтарі в Брюховичах. Виявилось, що перед цим співаку повісили на піджак медаль.

У 2022 році матір Андрія — Ольга Михайлівна — розповідала, що одну ніч з сином прощалися в церкві. Тоді багато людей прийшли провести співака в останню путь, серед яких були й військові. Одному з них було близько 45 років, а інший — зовсім юний. Військові підійшли до матері Кузьми й передали їй медаль. Жінка спершу відмовлялась брати її, але потім все ж таки погодилась.

Похорон Кузьми Скрябіна, фото "Варта"

"Підходять два солдати… Один старший такий, років 45, другий хлопчина зовсім. Вони зі шпиталю, холодно було. Не знаю, йшли вони додому чи поверталися на фронт… Підійшли до нас… Каже: "Я вас прошу, покладіть Андрію". Я відповідаю: "Так вам треба, Андрію вона не потрібна вже. Він знає, що ви йому дали". Ні, наполягає, ви йому покладіть!", — поділилась вона.

Ольга Михайлівна, матір Кузьми Скрябіна, фото з мережі

Ольга Михайлівна не клала медаль у труну. Замість цього вона причепила нагороду на піджак сина. Військові також зазначили, що свого часу Андрій придбав їм необхідні речі.

"Причепила йому до лацкана. Найголовніша медаль за все те, що він зробив для тих солдатів. Вони кажуть: "Все, що на нас, все — Андрій!", — зазначила жінка.

Кузьму поховали з медаллю, фото з мережі

Зазначимо, що артиста поховали у родинному склепі на Брюховицькому кладовищі. Близькі, знайомі та шанувальники Кузьми часто приносять на його могилу квіти, лампадки та синьо-жовті прапори. Нещодавно донька артиста — Барбара — поділилась новим фото з його могили. Дівчина писала, що досі не може прийняти загибель батька.

Пам'ятник Кузьмі Скрябіну, Фото Вадима Савченка

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має місце, де загинув Кузьма Скрябін. Це сталося на Дніпропетровщині.