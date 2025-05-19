Правитиме вічно? У Росії збираються переписати конституцію, щоб залишити при владі немічного старця

У Росії знову хочуть переписати конституцію

Російські чиновники знову замислилися над тим, щоб переписати свою конституцію. Востаннє це робилося 2020 року заради "обнулення" терміну Володимира Путіна.

Як повідомляє Moscow Times, про це розповів віцеспікер Держдуми Петро Толстой на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі. За його словами, надто багато змінилося з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"П’ять років змін Конституції, і я впевнений, що ці зміни не останні, враховуючи ті обставини, за яких наша чинна Конституція була написана", — сказав він.

Толстой додав, що Росія має ще внести нові поправки і вони можуть бути більш значними, ніж у 2020 році. Чиновник також сказав, що протягом 30 років Росія переймала практики із західного законодавства, які практично не прижилися.

Як відомо, у 2008 році, під час каденції Дмитра Медведєва, російську конституцію було змінено, а термін повноважень президента було змінено з 4 до 6 років. Це дозволило Путіну повернутися до влади у 2012 році та правити ще два терміни до 2024 року. Проте 2020 року було проведено референдум, під час якого конституцію переписали ще раз. Російська влада сказала, що терміни Путіна після цього "обнулилися" і тепер він зможе правити росіянами до 2036 року. В тому році йому виповниться 83 роки.

Як повідомлялося раніше, політтехнолог Олег Постернак розповів "Телеграфу", що єдиний спосіб змусити Путіна відійти від влади — знищити його фізично.