Будет править вечно? В России собираются переписать конституцию, чтобы оставить у власти дряхлеющего старика

В России вновь хотят переписать конституцию

Российские чиновники вновь задумались о том, чтобы переписать свою конституцию. В последний раз это делалось в 2020 году ради "обнуления" срока Владимир Путина.

Как сообщает Moscow Times, об этом рассказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой на Петербургском международном юридическом форуме. По его словам, слишком много изменилось с момента начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Пять лет изменениям Конституции, и я уверен, что эти изменения не последние, учитывая те обстоятельства, в которых наша действующая Конституция была написана", — сказал он.

Толстой добавил, что России предстоит еще внести новые поправки и они могут быть более значительными, чем в 2020 году. Чиновник также сказал, что в течение 30 лет Россия перенимала практики из западного законодательства, которые практически не прижились.

Как известно, в 2008 году, во время каденции Дмитрия Медведева, российская конституция была изменена, а срок полномочий президента был изменен с 4 до 6 лет. Это позволило Путину вернуться ко власти в 2012 году и править еще два срока до 2024 года. Однако в 2020 году был проведен референдум, во время которого конституцию переписали еще раз. Российские власти сказали, что сроки Путина после этого "обнулились" и теперь он сможет править россиянами до 2036 года. В этом году ему исполнится 83 года.

Как сообщалось ранее, политтехнолог Олег Постернак рассказал "Телеграфу", что единственный способ заставить Путина уйти от власти — уничтожить его физически.