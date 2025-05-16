РПЦ залишиться без свічок? В Росії вибухнув парафіновий завод

Завод просто злетів у повітря

Росіяни можуть залишитися без парафіну — одного з найголовніших інгредієнтів для виготовлення свічок. На підприємстві з виробництва парафіну "Свеча" в місті Салават у Башкирії стався потужний вибух, після якого спалахнула пожежа.

Як повідомляють росЗМІ та телеграм-канали, внаслідок вибуху будівля частково обвалилася, а парафін, що зберігався на території заводу, загорівся. За попередніми даними, четверо людей отримали важкі травми, ще одна особа перебуває під завалами.

За інформацією Головного управління МНС Росії по республіці Башкортостан, троє постраждалих уже доставлені до лікарні у важкому стані. Рятувальники продовжують пошуки людини, яка опинилася під уламками зруйнованої споруди.

Причиною аварії, за офіційною версією, стало порушення технологічного процесу та розгерметизація пічного обладнання. До гасіння пожежі залучено 43 працівники екстрених служб та 17 одиниць техніки. Місцева прокуратура розпочала перевірку обставин надзвичайної події.

Раніше "Телеграф" також писав, що в Іспанії вибухнув хімзавод. Місто накрила токсична хмара, яку видно навіть із космосу.