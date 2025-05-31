"А хтось сумнівався?". В Росії вже спростували байку про "героїчний" політ Путіна на Курщину

Джерела в Кремлі спростували брехню

В Росії вже спростували новину про те, що вертоліт з очільником РФ Володимиром Путіним потрапив в "епіцентр відбиття атаки безпілотників". Користувачі у мережі аж ніяк не здивовані.

Як пише The Moscow Times, посилаючись на власні джерела у Кремлі та уряді. Зазначається, що безпека Путіна під час польоту "була забезпечена на максимальному рівні", а цей епізод мав показати, що голова Кремля нібито "ділить небезпеку" з країною.

"Ніхто і ніколи б не допустив подібної злочинної безладності. Навіть у страшному сні", — сказав виданню один із чиновників, близький до адміністрації Кремля та знайомий із системою охорони глави держави.

Нагадаємо, що 20 травня під час візити Путіна до Курської області, його гелікоптер нібито потрапив "епіцентр атаки дронів", однак вже тоді Центр стратегічних комунікації та інформаційної безпеки України заявив, що це брехня. І вже за 10 днів цю ж інформацію підтвердили в Росії.

Однак користувачі мережі зовсім не здивовані таким розкладом. Ба більше, більшість так і не повірили в чергову байку Кремля про "надзвичайний героїзм Путіна". Дехто навіть згадав напад на президента США Дональда Трампа, коли йому підстрелили вухо, натякаючи, що це був піар-хід. Користувачі згадували не тільки величезний стіл, за яким зазвичай сидить Путін, а й те, що він навіть у Стамбул на переговори з Україною не полетів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Кремлі назвали умову зустрічі президента України Володимира Зеленського та Володимира Путіна.