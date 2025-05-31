"А кто-то сомневался?" В России уже опровергли басню о "героическом" полете Путина на Курщину

Источники в Кремле опровергли ложь

В России уже опровергли новость о том, что вертолет с главой РФ Владимиром Путиным попал в "эпицентр отражения атаки беспилотников". Пользователи в сети отнюдь не удивлены.

Как пишет The Moscow Times, ссылаясь на собственные источники в Кремле и правительстве. Отмечается, что безопасность Путина во время полета "была обеспечена на максимальном уровне", а этот эпизод должен был показать, что глава Кремля якобы "делит опасность" со страной.

"Никто и никогда бы не допустил подобного преступного беспорядка. Даже в страшном сне", — сказал изданию один из чиновников, близкий к администрации Кремля и знакомый с системой охраны главы государства.

Напомним, что 20 мая во время визита Путина в Курскую область, его вертолет якобы попал в "эпицентр атаки дронов", однако уже тогда Центр стратегических коммуникации и информационной безопасности Украины заявил, что это ложь. И уже через 10 дней эту же информацию подтвердили в России.

Однако пользователи сети совсем не удивлены таким раскладом. Более того, большинство так и не поверили в очередную басню Кремля о "чрезвычайном героизме Путина". Некоторые даже вспомнили нападение на президента США Дональда Трампа, когда ему подстрелили ухо, намекая, что это был пиар-ход. Пользователи вспоминали не только огромный стол, за которым обычно сидит Путин, но и то, что он даже в Стамбул на переговоры с Украиной не полетел.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Кремле назвали условие встречи президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина.