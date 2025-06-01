Стало відомо, хто очолить українську делегацію на переговорах з РФ у Стамбулі, і про що говоритимуть

Будуть обговорювати 3 важливі теми

Переговори України і РФ у Стамбулі відбудуться 2 червня. Президент Володимир Зеленський оголосив, що українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим вирушить на переговори.

Про це Володимир Зеленський написав на своїй сторінці у Telegram. Глава держави в неділю провів нараду з керівництвом МЗС, Міноборони, Генерального штабу, Служби безпеки та розвідок і "визначив також позиції перед зустріччю в Стамбулі в понеділок".

"Перше – повне й безумовне припинення вогню. Друге – звільнення полонених. Третє – повернення викрадених дітей. І, щоб встановити надійний і тривалий мир та гарантувати безпеку, – готувати зустріч на найвищому рівні".

Зеленський додав, що делегацію України в понеділок очолить Рустем Умєров. Про атаку на аеродроми в РФ Зеленський не згадав.

Нагадаємо, днями у Кремлі назвали умову для зустрічі Путіна і Зеленського. За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, це відбудеться тоді, коли буде результат на переговорах.

Раніше "Телеграф" писав, що у Росії на аеродромах "Оленья" (Мурманська область) та "Белая" (Іркутська область), на яких розташовується стратегічна авіація ЗС РФ, сталися масштабні пожежі. Горять стратегічні бомбардувальники після сильних вибухів.