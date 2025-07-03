Палало на кілометри. У Росії та на окупованій Донеччині атаковані важливі об'єкти росіян (відео)

"Телеграф" зібрав актуальну інформацію

Вибухи в Росії і тимчасово окупованій Донецькій області лунали в ніч на 3 липня. Безпілотниками знову було уражено важливі обʼєкти РФ.

Про це повідомляють російські пропагандисти. "Телеграф" зібрав актуальну інформацію.

Вибухи у Липецькій області

Підприємство знаходиться у місті Єлець та виробляє батареї для авіабомб і ракет армії РФ. Зокрема, завод забезпечує виготовлення батарей для ОТРК "Іскандер-М", крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів, що застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки.

Єлець, ПАТ "Енергія"

Пропагандисти вже визнали, що ціллю ураження був завод, проте заявили, що пожежа виникла лише на паркувальному майданчику одного з підприємств у липецькому Єльці. Як завжди, постраждалих нібито немає.

Зупинка роботи ПАТ "Енергія" може залишити частину військової техніки та засобів ураження російських окупантів без критично важливих елементів живлення.

Підприємство від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну перебуває під санкціями країн ЄС, США та Японії, а також низки інших країн.

У мережі також пишуть, що БПЛА летіли в бік аеродрому Липецьк-2.

Вибухи у Донецькій області

Пізно увечері 2 липня у тимчасово окупованому Харцизьку Донецької області прогриміли вибухи, а після цього почалася масштабна детонація. Попередньо, під ударом опинився великий склад боєприпасів окупантів.

Російські пабліки повідомили про атаку по Харцизьку Донецької області близько 22:00 години.

Окупаційна очільниця Харцизька, Вікторія Жукова, у своєму Telegram-каналі закликала місцевих мешканців перебувати в укриттях, та зазначила, що інформації про "прильоти" станом на 22:07 годину не надходило.

Невдовзі російські пабліки інформували, що у Харцизьку внаслідок атаки у багатьох будинках вибило скло.

Детонацію, що відбувається у Харцизьку, також видно із окупованої Макіївки, зазначили місцеві канали.

Інформації про "прильоти" по складу БК російська влада на момент публікації не коментувала. Інші наслідки атаки по Харцизьку встановлюються.

Як повідомлялося раніше, російські канали повідомили про те, що в окупованому Криму було ліквідовано командувача Чорноморського флоту Росії Ільдара Ахмерова. На своїй посаді він перебував з кінця 2024 року. Пропагандисти стверджують, що його смерть є справою рук української розвідки, але підтвердження цього поки що немає.