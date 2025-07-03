Пылало на километры. В России и на оккупированной Донетчине атакованы важные объекты россиян (видео)

"Телеграф" собрал актуальную информацию

Взрывы в России и временно оккупированной Донецкой области раздавались в ночь на 3 июля. Беспилотниками снова были поражены важные объекты РФ.

Об этом сообщают российские пропагандисты. "Телеграф" собрал актуальную информацию.

Взрывы в Липецкой области

Предприятие находится в городе Елец и производит батареи для авиабомб и ракет армии РФ. В частности, завод обеспечивает изготовление батарей для ОТРК "Искандер-М", крылатых ракет морского базирования и универсальных аккумуляторов, применяемых в системах энергообеспечения специальной техники.

Елец, ПАО "Энергия"

Пропагандисты уже признали, что целью поражения был завод, однако заявили, что пожар возник только на парковке одного из предприятий в липецком Ельце. Как всегда, пострадавших вроде бы нет.

Остановка работы ПАО "Энергия" может оставить часть военной техники и средств поражения российских окупантов без критически важных элементов питания.

Предприятие изначально полномасштабное вторжение России в Украину находится под санкциями стран ЕС, США и Японии, а также ряда других стран.

В сети также пишут, что БПЛА летели в сторону аэродрома Липецк-2.

Взрывы в Донецкой области

Поздним вечером 2 июля во временно оккупированном Харцызске Донецкой области прогремели взрывы, а после этого началась масштабная детонация. Предварительно под ударом оказался большой склад боеприпасов окупантов.

Российские паблики сообщили об атаке по Харцызску Донецкой области около 22:00 часов.

Оккупационная глава Харцызска, Виктория Жукова, в своем Telegram-канале призвала местных жителей находиться в укрытиях, отметив, что информации о "прилетах" по состоянию на 22:07 не поступало.

Вскоре российские паблики информировали, что в Харцызске в результате атаки во многих домах выбило стекло.

Происходящая в Харцызске детонация также видна из оккупированной Макеевки, отметили местные каналы.

Информации о "прилетах" по составу БК российские власти на момент публикации не комментировали. Другие последствия атаки по Харцызску устанавливаются.

Как сообщалось ранее, российские каналы сообщили о том, что в оккупированном Крыму был ликвидирован командующий Черноморским флотом России Ильдар Ахмеров. В своей должности он состоял с конца 2024 года. Пропагандисты утверждают, что его смерть — дело рук украинской разведки, но подтверждения этого пока нет.