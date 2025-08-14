Росія терміново переорієнтує експорт нафти після відмови Індії купувати барелі, – СЗР України

Найбільші державні нафтопереробні компанії Індії зупинили імпорт із Росії

Російський режим зіткнувся із різким скороченням нафтових постачань до Індії після мит, які ввів проти Нью-Делі президент США Дональд Трамп — та зі скороченням своїх головних доходів. Зараз Росія намагається переорієнтувати нафтовий експорт на інших постачальників.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України (СЗР). За даними розвідників, росіяни намагаються переорієнтувати експорт на Китай, при цьому Пекіну пропонують російську марку Urals зі знижкою близько 1,5 долара відносно ціни за барель марки Brent.

Ще наприкінці липня найбільші державні нафтопереробні компанії Індії — Indian Oil Corporation та Bharat Petroleum Corporation Limited — зупинили імпорт нафти з Росії. Натомість вони придбали 22 млн барелів нафти у постачальників з Близького Сходу та США. Це завдало сильного удару по "кишені" російського режиму.

В СЗР додали, що Пекін своїми замовленнями навряд чи повністю компенсує втрачені росіянами обсяги. Російська марка Urals не є базовим сортом нафти в структурі китайського імпорту через низку причин — російські порти занадто віддалені, логістичні витрати високі, до того ж є високий ризик вторинних санкцій США, який стримує більшість китайських компаній.

В розвідці вважають, що у короткостроковій перспективі Росія зможе замістити лише частину втраченого обсягу — головним чином завдяки невеликим контрактам з Китаєм та дрібними покупцями з Азії. При цьому вона змушена буде продавати нафту з великим дисконтом, що посилить тиск на російський бюджет та поглибить його дефіцит.

Зазначимо, що на початку серпня в адміністрації президента США Дональда Трампа вперше відкрито звинуватили Індію в тому, що вона фінансує російську війну проти України. Нью-Делі, заявили у Трампа, робить це шляхом закупівлі нафти у російського режиму. Попри усі спроби виправдатися та бравурні заяви про те, що закупівлі нафти у Росії продовжаться, в реальності Нью-Делі змушений був припинити більшість російського нафтового імпорту в Індію.

