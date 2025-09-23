Знала о начале войны? Загадочный побег дочери Пескова из России раскрыт

Елизавета Пескова любила европейскую жизнь и квартиру в Париже

За 17 часов до вторжения России в Украину дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова улетела во Францию, где владела недвижимостью.

Об этом свидетельствуют данные пограничной службы ФСБ, оказавшиеся в распоряжении издания "Можем объяснить".

23 февраля 2022 года Пескова вылетела полуденным рейсом "Аэрофлота" из московского "Шереметьево" в Париж. Именно оттуда, как предполагается, она разместила в Instagram сторис с надписью "Нет войне" — запись вскоре исчезла из её аккаунта.

Скриншот из соцсети Елизаветы Песковой

В тот же день Дмитрий Песков уверял, что ничего не знает о планах Кремля. В интервью New York Times он позже утверждал, что узнал о начале "специальной военной операции" только утром 24 февраля. Накануне же он ограничился заявлением о том, что "руководство" псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР" пожаловались Путину на обстрелы со стороны Украины, не комментируя возможную реакцию Москвы.

С начала 2020-х Елизавета Пескова активно занималась бизнесом в России. Она купила туристическую и рекламную компанию "Сперанса ДС", зарегистрировала швейную фирму "Лиза и Саша" (обе структуры впоследствии ликвидированы), а также владеет долей в 30% рекламного агентства "Центрум", среди клиентов которого — Минпромторг, Минсельхоз и мэрия Москвы.

Елизавета Пескова со своим отцом Дмитрием Песковым

До войны она вела активную европейскую жизнь, регулярно летая в Париж, Цюрих, Прагу, Хельсинки и Гамбург. Но после включения в санкционные списки США и ЕС ей пришлось изменить маршруты. Путешествия сместились в сторону Турции, ОАЭ, Таиланда, Катара и Казахстана. В Эмиратах ее не раз фотографировала мать, в том числе на дне рождения.

Особое место в жизни Песковой занимала недвижимость в Париже. Элитные апартаменты площадью 180 квадратных метров оформлены на компанию SIRIUS, где долями владели ее мать Екатерина Солоцинская (75%) и сама Елизавета (25%). В апреле 2022-го Пескова вышла из состава учредителей фирмы. Сохранила ли она долю в квартире — неизвестно.

Дом в Париже, где находится квартира, принадлежавшая Песковой

В первой половине 2022-го полная тезка Елизаветы Песковой получила индивидуальный идентификационный номер в Казахстане. Дата рождения совпадает с данными дочери пресс-секретаря Путина. Россияне стали массово оформлять ИИН после полномасштабного вторжения в Украину, чтобы открывать счета в местных банках и обходить наложенные ограничения Visa и Mastercard.

