Двійник є не лише у Путіна? В Анкориджі помітили людину, дуже схожу на Пєскова (фото)

Олена Руденко
Людину, схожу на речника Кремля, побачили біля ресторану
Людину, схожу на речника Кремля, побачили біля ресторану. Фото Колаж "Телеграф"

Частина російської делегації вже прибула у Анкоридж

Анкоридж на Алясці приймає зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна 15 серпня. Туди вже прибули кілька російських офіційних осіб. Біля одного з ресторанів міста помітили людину, схожу на прессекретаря глави РФ Дмитра Пєскова.

Портал The Alaska Landmine опублікував фото чоловіка в Анкориджі, якого сприйняли як Пєскова. Він був у ресторані Jens’ "з кількома чоловіками, дуже схожими на росіян".

Чоловік, схожий на Пєскова у Анкориджі
Чоловік дійсно схожий на речника Кремля

За даними росЗМІ, у Анкоридж вже прибули глава МЗС РФ Сергій Лавров, олова Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) та спецпредставник очільника Росії з інвестиційно-економічного співробітництва з іноземними країнами Кирило Дмитрієв тощо. Проте чоловік на фото — не Пєсков.

"Телеграф" у режимі онлайн слідкує за подіями навколо переговорів на Алясці: Зустріч Трампа та Путіна — вже сьогодні. Що відбувається навколо майбутніх переговорів (оновлюється)

Російська делегація вже встигла оскандалитися — Лавров прибув у светрі з написом СССР. Білий светр прикривав жилет, тож повністю напис видно не було. В мережі одразу почали висувати припущення, чому дипломат обрав саме такий светр. Серед припущень — спроба нагадати про минулу велич, натяк на те, що за часів СРСР Україна була частиною Союзу та інші.

Як розповідав "Телеграф", для журналістів кремлівського пулу в Анкориджі готелю не знайшлося. Їх розмістили на розкладачках на стадіоні. А у літаку журналістів годували котлетами по-київськи.

