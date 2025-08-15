Двійник є не лише у Путіна? В Анкориджі помітили людину, дуже схожу на Пєскова (фото)

Частина російської делегації вже прибула у Анкоридж

Анкоридж на Алясці приймає зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна 15 серпня. Туди вже прибули кілька російських офіційних осіб. Біля одного з ресторанів міста помітили людину, схожу на прессекретаря глави РФ Дмитра Пєскова.

Портал The Alaska Landmine опублікував фото чоловіка в Анкориджі, якого сприйняли як Пєскова. Він був у ресторані Jens’ "з кількома чоловіками, дуже схожими на росіян".

Чоловік дійсно схожий на речника Кремля

За даними росЗМІ, у Анкоридж вже прибули глава МЗС РФ Сергій Лавров, олова Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) та спецпредставник очільника Росії з інвестиційно-економічного співробітництва з іноземними країнами Кирило Дмитрієв тощо. Проте чоловік на фото — не Пєсков.

Російська делегація вже встигла оскандалитися — Лавров прибув у светрі з написом СССР. Білий светр прикривав жилет, тож повністю напис видно не було. В мережі одразу почали висувати припущення, чому дипломат обрав саме такий светр. Серед припущень — спроба нагадати про минулу велич, натяк на те, що за часів СРСР Україна була частиною Союзу та інші.

Як розповідав "Телеграф", для журналістів кремлівського пулу в Анкориджі готелю не знайшлося. Їх розмістили на розкладачках на стадіоні. А у літаку журналістів годували котлетами по-київськи.