"Нагадування Путіну": Байден підтвердив 20 мільярдів для України та зробив заяву

Росія не переможе у цій війні, та заплатить повну ціну за свою агресію

Президент США Джозеф Байден підтвердив надання Україні 20 мільярдів доларів у рамках кредиту на 50 мільярдів. Кредит гарантований замороженими активами Росії, буде погашатися за рахунок доходів від них та є нагадуванням так званому "президенту" Володимиру Путіну, що він не переможе.

Заяву Байдена опублікував Білий Дім 23 жовтня. Зазначається, що надання кредиту – шлях, який дозволить терміново дати Україні гроші, які не будуть взяті з кишені платників податків у США.

"Іншими словами, Україна може отримати допомогу, якої вона потребує зараз, без обтяження платників податків. Ці кредити підтримають народ України, який захищає та відновлює свою країну. І наші зусилля дають зрозуміти: тирани відповідатимуть за шкоду, яку вони завдають", – сказав Байден.

Президент США додав, що надання кредиту – знак провалу стратегії Путіна. Росія не переможе у цій війні, та заплатить повну ціну за свою агресію, оскільки тирани та агресори завжди повинні платити за свої вчинки.

"Переможе народ України. Це ще одне нагадування Володимиру Путіну, що світ об'єднався навколо України – і Сполучені Штати та наші партнери по G7 продовжуватимуть стояти з нею на кожному кроці", – резюмував Байден.

Як повідомлялося раніше, 50 млрд доларів мають бути виділені як фінансова допомога. Повертати ці кошти доведеться, якщо буде отримано доступ до всіх російських активів, або країна-агресор виплатить репарації після війни. Але доти Україна не винна жодного відсотка за цими коштами.

23 жовтня Рада Європейського Союзу остаточно схвалила виділення кредиту для України у розмірі до 35 млрд євро. Гроші підуть із податків за надприбутками від заморожених активів Росії. Рішення остаточно набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Велика Британія в рамках цієї ж програми надасть Україні кредит у розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько $2,93 млрд). Ці кошти підуть на закупівлю необхідного військового обладнання.