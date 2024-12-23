Американскую "нардепку" нашли в доме престарелых для пациентов с деменцией

Женщине 81 год

Действующая член Палаты представителей США от Техаса Кэй Грейнджер на протяжении последних нескольких месяцев жила в интернате для больных деменцией. Она исчезла в своем офисе в Вашингтоне, округ Колумбия, в июле, и только недавно стало известно, где она находилась все это время.

Конгрессвумен выследили в заведении для больных деменцией после того, как она пропустила все голосования в Палате представителей с июля. Офис 81-летней Кей Грейнджер не признает ее проблему со здоровьем и отрицает, что женщина лечится из-за деменции, пишет Times of Israel.

Представитель Республиканской партии является членом Конгресса 27 лет. Однако она пропустила все голосования в Палате с июля.

Кэй Грейнджер Фото: Ting Shen/Special Contributor

Ее избиратели сообщили, что местные офисы Грейнджер месяцами не отвечали на телефонные звонки. Ходили слухи, что ее якобы поместили в заведение по уходу за людьми с проблемами с памятью после того, как она бродила по улицам.

Техасский репортер газеты Dallas Express Карлос Турсиос разыскал ее. Оказалось, что конгрессвумен находится в заведении Tradition-Clearfork в Форт-Ворте. Его сотрудники подтвердили, что Грэйнджер проживает там.

После того как эта информация была обнародована, офис Грейнджер признал, что у нее были проблемы со здоровьем. Однако там отрицали, что она находится на лечении проблем с памятью.

Офис Грейнджер процитировал ее слова, что "как известно многим членам моей семьи, друзьям и коллегам, я преодолевала некоторые непредвиденные проблемы со здоровьем в течение последнего года". Она добавила, что ее "проблемы со здоровьем прогрессировали, усложняя частые поездки в Вашингтон и были непредсказуемыми".

Сын конгрессвумен сказал CBS News, что она является пациенткой заведения Форт-Ворта. Однако он заявил, что он находится в другом отделении, а не в центре ухода за людьми с проблемами с памятью. При этом он признал, что его мать "имеет некоторые проблемы с деменцией в конце года".

Кэй Грэйнджер является представителем от 17-го округа Техаса с 1997 года. Она была первой женщиной, представлявшей Техас в Палате представителей. 81-летняя конгрессвумен собирается уйти в отставку из Конгресса в январе.

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