"Це поле вбивства": Волтц заявив, що Трамп все ще прихильний до ідеї швидко припинити війну в Україні

Вочевидь, робочого плану у Трампа та його адміністрації наразі просто немає – незрозуміло навіть, кого саме саджати за стіл переговорів

Новообраний президент США Дональд Трамп, який складе присягу 20 січня, твердо налаштований припинити війну між Україною та Росією. Проте деякі важливі моменти щодо майбутніх переговорів та домовленостей між країнами досі залишаються невирішеними.

Про це заявив майбутній радник Трампа з національної безпеки США Майк Волтц, в ефірі програми Face the Nation на американському телеканалі CBS News. Волтц запевнив, що Трамп налаштований домогтися завершення війни в Україні, про що чітко говорить, але радник нового президента не дав відповіді на запитання, чи є у Трампа план, як це можна реалізувати.

"Я не збираюся забігати наперед у всіх цих речах, але я скажу вам основне — ключові частини цього… Номер один, кого ми посадимо за стіл? По-друге, як нам привести їх до столу? І по-третє, які рамки угоди?" – зазначив він.

Волтц нагадав, що президент України Володимир Зеленський висловив готовність працювати з США заради зупинення війни. Проте він не сказав того ж про опонента Зеленського, російського правителя Володимира Путіна. Тим часом війна розширюється, на боці російського режиму виступила КНДР, яка надсилає воювати "десятки тисяч" власних військових.

"Це поле вбивства. Це окопна війна часів Першої світової війни з буквально м'ясорубкою людей, які біжать через ці відкриті поля на сході України. Але з наслідками ескалації Третьої світової війни", – резюмував Волтц.

Раніше "Телеграф" розповідав, що радники Трампа підтримують ідею виключити можливість членства України в НАТО з порядку денного та заморозити конфлікт на нинішніх лініях фронту. При цьому точні контури мирного плану новообраного президента США активно обговорюються.

При цьому Київ вже застеріг Трампа та його адміністрацію від спроб примусити Україну піти на переговори з РФ. Спочатку Україна та партнери повинні "змусити Росію відчути біль", перш ніж розпочинати переговори про врегулювання війни. Інакше у Кремлі можуть стати сміливішими, а ці переговори призведуть до катастрофи.