Заплатив жінці за мовчання? Хто такий Піт Гегсет, кандидат в очільники Пентагону

Чоловік має непевну репутацію

Днями американські сенатори провели процедурне голосування щодо призначення Піта Гегсета очільником Пентагону. 51 сенатор підтримав номінацію, проти проголосувало 49 сенаторів.

Серед тих, хто виступив проти кандидата, — дві республіканські сенаторки: Ліза Мурковскі з Аляски та Сьюзан Коллінз з Мейну. Демократи одностайно висловились проти призначення. Про результати процедурного голосування повідомляє CNN.

Хто такий Піт Гегсет?

Піт Гегсет — 44-річний ветеран армії США та офіцер Національної гвардії. Чоловік має за плечима службу в Іраку та Афганістані. Закінчив Принстонський університет та здобув магістерський ступінь у Гарварді. Наразі працює співведучим програми "Fox&Friends Weekends".

Номінація Гегсета супроводжується низкою серйозних звинувачень. Зокрема, є дані про те, що чоловік заплатив 50 000 доларів жінці за мовчання про інцидент 2017 року в Монтереї (Каліфорнія). Тоді Елізабет Воррен звинувачувала Гегсета у домаганні. Наприкінці 2024 року адвокат Гегсета Тім Парлаторе підтвердив, що він заплатив постраждалій жінці — вони уклали мирову угоду.

Також є й інші підозри, зокрема в нецільовому використанні коштів некомерційної організації. Колишні колеги Fox News стверджують про надмірне вживання спиртного. Сам кандидат категорично заперечує всі звинувачення.

Остаточне голосування щодо затвердження кандидатури заплановане на п’ятницю, 24 січня. Попри складну процедуру та численні скандали, шанси Гегсета на призначення залишаються високими.

Раніше "Телеграф" писав, що кандидат у міністри оборони США каже, що у Вашингтоні добре розуміють, хто агресор у війні Росії проти України. Він вважає, що віддавати українські території в обмін на мир неправильно.