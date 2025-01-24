Заплатил ли женщине за молчание? Кто такой Пит Хегсет, кандидат в руководители Пентагона

У мужчины неопределенная репутация

На днях американские сенаторы провели процедурное голосование по назначению Пита Хегсета главой Пентагона. 51 сенатор поддержал номинацию, против проголосовало 49 сенаторов.

Среди выступивших против кандидата — два республиканских сенатора: Лиза Мурковски из Аляски и Сьюзан Коллинз из Мейна. Демократы единодушно высказались против назначения. О результатах процедурного голосования сообщает CNN.

Кто такой Пит Хегсет?

Пит Хегсет – 44-летний ветеран армии США и офицер Национальной гвардии. Человек имеет за плечами службу в Ираке и Афганистане. Окончил Принстонский университет и получил магистерскую степень в Гарварде. В настоящее время работает соведущим программы "Fox&Friends Weekends".

Номинация Хегсета сопровождается рядом серьезных обвинений. В частности, есть данные о том, что мужчина заплатил 50 000 долларов женщине за молчание об инциденте 2017 года в Монтерее (Калифорния). Тогда Элизабет Уоррен обвиняла Хегсета в домогательстве. В конце 2024 адвокат Хегсета Тим Парлаторе подтвердил, что он заплатил пострадавшей женщине — они заключили мировое соглашение.

Также есть и другие подозрения, в частности, в нецелевом использовании средств некоммерческой организации. Бывшие коллеги Fox News утверждают о чрезмерном употреблении спиртного. Сам кандидат категорически отрицает все обвинения.

Окончательное голосование по утверждению кандидатуры запланировано на пятницу, 24 января. Несмотря на сложную процедуру и многочисленные скандалы, шансы Хегсета на назначение остаются высокими.

Ранее "Телеграф" писал, что кандидат в министры обороны США говорит, что в Вашингтоне хорошо понимают, кто агрессор в войне России против Украины. Он считает, что отдавать украинские территории в обмен на мир неправильно.