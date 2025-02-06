Давление Трампа приносит плоды. США получили уступку по Панамскому каналу

Панама идет навстречу США

Панама решила отменить плату за проход правительственных судов США через Панамский канал. Это сэкономит американскому правительству миллионы долларов ежегодно на транзитном сборе.

Новые правила распространяются на весь государственный флот Соединенных Штатов, включая военные и гражданские суда. Об этом сообщается на официальной странице Государственного департамента США в соцсети "X".

"Правительство Панамы согласилось больше не взимать плату за транзит по Панамскому каналу кораблей и судов, принадлежащих правительству Соединенных Штатов. Отныне такие суда могут проходить по Панамскому каналу безвозмездно, ежегодно экономя правительству США миллионы долларов", — говорится в сообщении.

Сообщение Госдепа США в "Х"

По новым правилам корабли и суда правительства США смогут свободно проходить через стратегически важный водный путь, соединяющий Атлантический и Тихий океаны.

Объявление о новых правилах прозвучало после встречи государственного секретаря США Марко Рубио с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино во время его визита в Центральную Америку.

Напомним, эпопея с Панамским каналом началась еще до инаугурации Дональда Трампа, когда он заявил о возможности военного или экономического давления с целью взять под контроль Гренландию и Панамский канал.

Накануне президент США Дональд Трамп публично выражал обеспокоенность китайским влиянием на канал. По его словам, Китай фактически контролирует эту важную водную артерию, хотя формально она ему не принадлежит. Трамп обвинил Панаму в нарушении сделок и пригрозил "чем-то серьезным".

Позже президент Панамы заявил, что страна не будет продолжать меморандум о взаимопонимании от 2017 года по поводу участия в китайской инициативе "Один пояс, один путь". По его словам, Панама стремится к новым инвестициям от США, в частности в инфраструктурные проекты.

Ранее "Телеграф" писал, что в США выдвинули Панаме ультиматум по Панамскому каналу. Требования к панамскому правительству озвучил новый государственный секретарь США Марко Рубио.