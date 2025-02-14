У Трампа сделали самую резонансную "валентинку" 2025 года

Поздравить американцев решили креативно

Белый дом решил отметить День Святого Валентина необычным способом. В своем официальном аккаунте они опубликовали открытку, адресованную нелегальным мигрантам.

Публикация появилась на странице около 19:00 по киевскому времени. К моменту написания публикации она уже получила 7,3 миллиона просмотров, 134 тысячи лайков и 27 тысяч репостов.

На "валентинке" изображены лица президента США Дональда Трампа и Тома Гомана, отвечающего за охрану американских границ. Открытка начинается традиционными для этого праздника строками:

"Розы красные,

Фиалки синие,

Приезжайте сюда нелегально –

И мы вас депортируем".

Публикация быстро набрала популярность, вызвав как одобрение сторонников жесткой миграционной политики, так и возмущение критиков администрации Трампа.

Один из главных пунктов предвыборной кампании Дональда Трампа – борьба с нелегальной миграцией. Он пообещал начать "самую масштабную депортацию в истории США", высылая ежегодно по меньшей мере миллион мигрантов, находящихся в стране без документов. Кроме того, он заявил, что уничтожит действующие в США наркокартели и таким образом уменьшит уровень преступности.

После победы на выборах Трамп подтвердил свои намерения, пообещав усилить контроль на границе, расширить меры по депортации и привлечь дополнительные силы по борьбе с нелегальной миграцией. Опубликованная "валентинка" выглядит как политический сигнал, подтверждающий, что администрация Трампа намерена выполнить обещания, данные избирателям.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Саудовская Аравия готова принять у себя встречу Дональда Трампа и Владимира Путина.