Це ті цінні метали? У мережі жартують про рішення Зеленського подарувати пояс Усика Трампу

У ЗМІ випливли деталі розмови між лідерами держав

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом пообіцяв йому подарувати чемпіонський пояс боксера Олександра Усика. Український чемпіон подарував цей трофей Зеленському після перемоги над Тайсоном Ф’юрі у травні 2024 року.

Подробиці розмови Зеленського та Трампа повідомив журналіст AXIOS Барак Равід. За його словами, наприкінці розмови президент України пообіцяв подарувати президентові США чемпіонський пояс WBC.

За інформацією джерела, наприкінці розмови Трамп дав Зеленському свій особистий номер і сказав, що той може дзвонити йому напряму. Зазначимо, 47 президент США любить спорт і часто відвідує спортивні заходи. Наприклад, нещодавно він засвітився на "Супербоулі". Крім того, його часто можна помітити у компанії керівника UFC Дейни Вайта. Також Трамп колекціонує речі відомих спортсменів, зокрема має чемпіонський пояс Майка Тайсона.

Усик подарував Зеленському чемпіонський пояс WBC

У мережі прокоментували цю деталь у переговорному процесі між лідерами США. Один з користувачів пожартував, що пояс став частиною угоди між Україною та США щодо рідкісноземельних металів.

Нагадаємо, у середу, 12 лютого, Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Після розмови з главою Кремля президент США зателефонував Володимиру Зеленському.