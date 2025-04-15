США зірвали важливу резолюцію щодо України, щоб не сваритися з Кремлем

Без підпису США опублікувати заяву неможливо

Сполучені Штати відмовились підтримати заяву країн "Групи семи", яка мала засудити ракетну атаку Росії на Суми 13 квітня, назвавши причиною збереження "простору для переговорів". Рішення Вашингтона фактично заблокувало оприлюднення документа.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела, ознайомлені з дипломатичним листуванням між країнами G7. За даними агентства, Канада, яка нині головує у "сімці", поінформувала партнерів, що без підпису США спільну заяву узгодити неможливо.

Після атаки по Сумах, у якій загинули щонайменше 35 людей і понад 100 отримали поранення, про підтримку України заявили майже 50 країн та міжнародних організацій. Російське Міноборони підтвердило удар, але стверджувало, що нібито вдарило по зібранню українських військових.

Президент США Дональд Трамп назвав атаку "жахливою", утім повторив тезу, що Москва "помилилася", та знову поклав провину на Володимира Зеленського і Джо Байдена.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що за два дні до удару в Сумах спецпредставник Трампа Стів Віткофф провів п’ятигодинні переговори з Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі. Сторони обговорювали потенційне припинення вогню та "комерційні перспективи" покращення відносин між США і РФ.