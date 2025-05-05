США справді виходять з переговорів? Український дипломат оцінив ризики

На тлі заяв про вихід Штатів з переговорів, інші зацікавлені сторони стають активнішими

Попередження США про вихід з переговорів про завершення війни Росії проти України може бути частиною тактики Вашингтона. Насамперед це суперечить інтересам самих Сполучених Штатів.

Таку думку в інтерв'ю "РБК-Україна" висловив посол України в Бразилії Андрій Мельник. Проте, за його словами, важко сказати, чи справді США готові вийти з мирного процесу, адже багато питань залишаються неясними.

"Важко сказати, бо зараз політика стала настільки непередбаченою, тут дуже багато невідомих у цьому рівнянні. У німців є таке поняття, Zweckoptimismus, тобто це оптимізм, до якого себе сам змушуєш. Навіть якщо ти розумієш, що ситуація нібито безнадійна, але ти себе змушуєш вірити в позитивний результат. Іншими словами, я все-таки сподіваюся, керуючись цією німецькою формулою, що це тактика переговорного процесу", — поділився думками дипломат.

За його словами, як бачимо, ця тактика США спрацьовує. На тлі заяв про вихід Штатів з переговорів, інші зацікавлені сторони стають активнішими. Проте, українцям важко сприймати такі заяви з боку США, адже йдеться про наше майбутнє.

Мельник зазначив, що, на його думку, США не вийдуть з переговорного процесу з багатьох причин. Важко уявити, як в цьому випадку президент США Дональд Трамп буде пояснювати це рішення власним виборцям та світовому товариству.

"Ну ось давайте собі уявимо: припиняється ця посередницька місія. Росія, очевидно, із ще більшою жорстокістю продовжує війну, щоб показати, що ми втратили цей останній шанс, що треба було погоджуватися, а тепер ми вам покажемо, і ще більше завоюємо територій, і ще більше знищимо людей. А американці будуть за цим спостерігати зі сторони. Від такого сценарію США точно не виграють", — резюмував Андрій Мельник.

Як писав "Телеграф", експосол США при НАТО та колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер розповів, що ймовірний вихід США з переговорного процесу між Україною та Росією викликає чимало питань. Однак існує два сценарії розвитку подій в такому випадку.