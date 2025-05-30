Білий дім завдає удару у відповідь: апеляційний суд в США відновив дію мит Трампа

Таким чином, суд відновив дію указів Трампа щодо запровадження низки тарифів

В США апеляційний суд федерального округу 29 травня тимчасово призупинив рішення Федерального суду із питань міжнародної торгівлі про визнання тарифів на іноземні товари, введених президентом Дональдом Трампом, незаконними та недійсними. Укази Трампа щодо введення цих мит знову набрали чинності.

Про це сказано в офіційному повідомленні суду. Зазначається, що у позивачів є час до 5 червня, щоб подати вимогу скасувати рішення апеляційного суду та надати суддям свою позицію, а уряд США може надати свою позицію до 9 червня.

Таким чином, суд відновив дію указів Трампа щодо запровадження низки тарифів – про мита на товари з Канади та Мексики в розмірі 25%, мита на товари з Китаю в розмірі 20% та 10% мита на весь імпорт з торгівельних партнерів США, а також низку інших мит на імпорт.

Нагадаємо, що 28 травня Федеральний суд із питань міжнародної торгівлі вирішив, що Трамп не мав права посилатися під час введення тарифів на Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA). Цей закон не надає президенту повноважень самостійно приймати рішення щодо тарифів. В цьому випадку діє Конституція, згідно з якою тільки Конгрес США має право встановлювати торгівельні тарифи. Тому суд визнав тарифи Трампа неконституційними, а укази про їхнє запровадження оголосив незаконними.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп 2 квітня оголосив "День Визволення США", що мало на увазі запровадження нових торгових мит проти всіх країн. Після того, як Трамп оголосив про нові мита, фондові біржі по всьому світу різко впали. Деякі індекси опустилися більш ніж на 10%, тобто рішення Трампа про підвищення мит для усіх торгівельних партнерів болісно б’є по економіці самих Штатів. Найбільше при цьому страждають найменш захищені прошарки суспільства і навіть т.зв. "середній клас".

Торгові мита США не торкнулися Росії, Білорусі, Куби та Північної Кореї. В Білому домі пояснили причину тим, що ці країни "вже стикаються з надзвичайно високими тарифами, і наші раніше введені санкції перешкоджають будь-якій значущій торгівлі з цими країнами". Однак США все ще більше торгують з Росією, ніж з такими країнами, як Маврикій чи Бруней, які потрапили до тарифного списку Трампа. Також під дію взаємних тарифів не потрапили Канада і Мексика.

Україна отримала від Трампа базове мито в 10%. Для нашої країни не передбачено підвищених ставок, як, наприклад, для Молдови (31%) чи ЄС (20%).

Був і смішний момент: Трамп серед інших країн, які обкладаються митами у 10% на експорт, згадав острови Херда та Макдональда, які знаходяться у південній частині Індійського океану. Проте ці острови населені виключно тваринами, постійного людського населення там немає, а юридично це навіть не окрема держава, оскільки острови вже багато років перебувають в юрисдикції Австралії.