Сварка Маска та Трампа може стати ударом для Кремля: політолог назвав причину

Росія сварки рада не буде

Конфлікт між президентом США Дональдом Трампом та мільярдером Ілоном Маском може сприятливо позначитися на ситуації в Європі. При цьому він точно не піде на користь інтересам Росії.

Таку думку висловив політолог Іван Преображенський у колонці для DW. За його словами, Маск для Кремля був "сумбурним союзником" хоча б тому, що вносив хаос у європейську політику.

За словами мільярдера, він є одним із найважливіших спонсорів Трампа та Республіканської партії на виборах у 2024 році. При цьому він навіть стверджує, що без його допомоги Трамп не зміг би перемогти, а його партія не отримала б більшості в Сенаті.

Після виборів Маск практично переїхав жити до резиденції Трампа, а також почав позиціювати себе як один із найважливіших чиновників у Білому домі. Під його неформальним керівництвом відомство DOGE втручалося в діяльність чи не всіх відомств, а деякі з них, як USAID, навіть закрити. Преображенський зазначає, що ще до виборів Маск був дуже близьким до Кремля, спілкувався з Володимиром Путіним та критикував владу України.

Скандал між Трампом і Маском навряд чи змінить ставлення президента США до президента України Володимира Зеленського чи Путіна, оскільки в його адміністрації досить багато проросійських чиновників. Наприклад, це стосується спеціального представника Стіва Уіткоффа.

"І все ж Кремль явно втратив один із давно налагоджених каналів впливу на Трампа. З огляду на те, що американське керівництво все частіше вимушене визнавати пряме небажання Росії обговорювати припинення вогню та довгостроковий мир з Україною, принаймні на цьому етапі, швидше за все, росіянам буде складно знайти нові канали зв'язку та впливу такого масштабу. Тим більше, що в характері Дональда Трампа — робити на зло своїм противникам, до яких може потрапити Ілон Маск", — вважає політолог.

Він також нагадує, що Маск підтримував низку проросійських ультраправих політиків і партій у Німеччині, Франції, Великій Британії, Румунії та інших європейських країнах та з його відходом, піде і впливовий чинник дестабілізації Європи.

"І хоча після відходу Маска відношення США з Європою все одно, швидше за все, залишаться прохолодними, Путіну можна починати носити жалобу по Маску. Адже він допомагав Кремлю економити так багато сил і грошей, нехай і побічно", — додав Преображенський.

Нагадаємо, Маск наприкінці травня почав різко критикувати Трампа через те, що той нібито підриває його плани щодо скорочення видатків бюджету. Після цього мільярдер навіть натякнув, що президент є педофілом.

Пізніше він оголосив, що має намір створити свою політичну партію, чим може загрожувати американській двопартійній системі. Демократи та республіканці 150 років не пускали інші партії у політику. Але стан Маска може дозволити підняти бурю у політичній сфері США.