У Трампа з’явився конкурент по солярію: хто зі світових лідерів кинув виклик найзасмаглішому президентові
Трамп зробив комплімент одному з політиків та його слова викликали сміх у присутніх
Американський президент Дональд Трамп, чий незвичайний жовтуватий або помаранчевий колір шкіри часто обговорюють у мережі, зробив комплімент канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу про його засмагу.
Відповідне відео із зустрічі Трампа з європейськими лідерами у Білому домі 18 серпня поширилося по соцмережах. На кадрах видно, що дружній жарт американського політика викликав сміх у присутніх.
"Ти чудово виглядаєш з такою засмагою. Я хочу отримати таку засмагу", — сказав Трамп Мерцу.
У коментарях під цим роликом деякі відзначили, що Трамп таким чином підстебнув Мерца. Інші ж взагалі вважають такі розмови недоречними під час важливої зустрічі. При цьому користувачі звертають увагу на колір обличчя Трампа.
Трамп знайшов конкурента з солярію?
На фотографіях Трампа в соцмережах та на відео з його публічних виступів можна помітити, що колір шкіри політика здебільшого жовтуватий чи помаранчевий. "Телеграф" раніше вже цікавився штучним інтелектом Grok, що саме створюється такий ефект.
На думку ШІ, є кілька припущень:
- Використання автозагара чи косметики.
- Дієта та бета-каротин.
- Освітлення та лампи.
- Чутки про солярій.
Деякі ЗМІ припускали, що Трамп ходить до солярію і відтінок його шкіри пояснювали засмагою. Проте, офіційно цьому немає підтверджень. При цьому його оточення заперечує наявність солярію в Білому домі.
