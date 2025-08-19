Рус

У Трампа з’явився конкурент по солярію: хто зі світових лідерів кинув виклик найзасмаглішому президентові

Анастасія Мокрик
Трамп похвалив одного з політиків за засмагу Новина оновлена 19 серпня 2025, 09:42
Трамп похвалив одного з політиків за засмагу. Фото Колаж "Телеграфу"

Трамп зробив комплімент одному з політиків та його слова викликали сміх у присутніх

Американський президент Дональд Трамп, чий незвичайний жовтуватий або помаранчевий колір шкіри часто обговорюють у мережі, зробив комплімент канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу про його засмагу.

Відповідне відео із зустрічі Трампа з європейськими лідерами у Білому домі 18 серпня поширилося по соцмережах. На кадрах видно, що дружній жарт американського політика викликав сміх у присутніх.

"Ти чудово виглядаєш з такою засмагою. Я хочу отримати таку засмагу", — сказав Трамп Мерцу.

У коментарях під цим роликом деякі відзначили, що Трамп таким чином підстебнув Мерца. Інші ж взагалі вважають такі розмови недоречними під час важливої зустрічі. При цьому користувачі звертають увагу на колір обличчя Трампа.

Що пишуть у мережі про слова Трампа Мерцу про засмагу
Трамп знайшов конкурента з солярію?

На фотографіях Трампа в соцмережах та на відео з його публічних виступів можна помітити, що колір шкіри політика здебільшого жовтуватий чи помаранчевий. "Телеграф" раніше вже цікавився штучним інтелектом Grok, що саме створюється такий ефект.

На думку ШІ, є кілька припущень:

  • Використання автозагара чи косметики.
  • Дієта та бета-каротин.
  • Освітлення та лампи.
  • Чутки про солярій.

Деякі ЗМІ припускали, що Трамп ходить до солярію і відтінок його шкіри пояснювали засмагою. Проте, офіційно цьому немає підтверджень. При цьому його оточення заперечує наявність солярію в Білому домі.

Як виглядає Дональд Трамп
Колір обличчя Дональда Трампа на фото на сторінці у Facebook

Нагадаємо, раніше "Телеграф" зібрав добірку смішних мемів із зустрічі Трампа та Зеленського в Білому домі. Одним з приводів для жартів стала велелюбність американського президента.

