Що Меланія Трамп написала Путіну? Українці змагаються в жартах

Припускають, що зміст міг бути не зовсім цензурним

Під час зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці він передав російському президенту лист від своєї дружини Меланії. Ймовірно, лист стосувався українських дітей, яких незаконно вивезли до Росії. Інших питань та змісту листа загалом не розкривають офіційно.

Українці в мережі зустріли цю звістку з гумором, назвавши Трампа "найповажнішим листоношею". Також не без іронії називали очільника США "голубом миру", згадавши, що голуби раніше носили листи, а сам Трамп вважає себе миротворцем. Саме передачу цього листа багато користувачі вважали найкориснішим, що зробив Трамп на цій зустрічі.

Трамп - голуб миру

Трамп - найвеличніший листоноша

Щож до самого змісту листа то і тут знайшлось місце для гумору. Щоправда, вже більш "чорного", зокрема з використанням нецензурних слів.

Що могло бути в листі Меланії Трамп

Також, у "GONI" припустили, що заява Меланії Трамп починалась словами "боже, це стидовище". Нагадаємо, саме так літературно правильно радить редакторка Ольга Васильєва описувати те, що відбулось, адже слова ганьбище в українських словниках немає.

"боже, це стидовище" - жарт про реакцію Меланії Трамп

