"Ми хочемо й наступу також". Трамп натякнув на важливі зміни для Міноборони США

Президент не хоче обмежуватися лише обороною

Міністерство оборони США найближчим часом може отримати нову назву. Президент Штатів Дональд Трамп натякнув, що його адміністрація може змінити її на Міністерство війни.

Про це він сказав журналістам під час зустрічі з президентом Південної Кореї Лі Чже Мьоном, повідомляє "Укрінформ". Глава США наголосив, що відомству можуть повернути назву, яку воно мало за часів Першої та Другої світових війн.

Коли ми виграли Першу світову, Другу світову війну, він називався Міністерством війни. І для мене це справді те, чим воно є Дональд Трамп

Президент додав, що усім подобається, "що в нас була неймовірна історія перемог, коли це було Міністерство війни. Потім ми змінили його на Міністерство оборони". Проте він, наголосив Трамп, не хоче обмежуватися лише обороною.

Ми хочемо й наступу також Дональд Трамп

Міністерство війни існувало у США до 1947 року

З 1789-го до 1947 року військове відомство США мало назву Міністерство війни (Department of War) існувало у США з 1789 по 1947 рік. Орган відповідав за всі військові справи країни, зокрема за фінансування та управління армією. Назва відображала важливу функцію держави — ведення воєнних дій.

Після Другої світової війни, у 1947 році, Конгрес США ухвалив "Закон про національну безпеку". Військову структуру було реорганізовано. Адміністрація тодішнього президента Гаррі Трумена змінила назву на Міністерство оборони (Department of Defense), що мало підкреслити нову концепцію — не ведення війн, а захист від зовнішніх загроз.

Зміна назви була частиною більш глобальної політики США, спрямованої на демонстрацію миротворчих намірів та уникнення асоціацій з агресією у післявоєнному світі. Можливо, бажання Трампа повернути стару назву є натяком на готовність США повернутися до більш агресивної політики.

