Президент не хочет ограничиваться только обороной

Министерство обороны США в ближайшее время может получить новое название. Президент Штатов Дональд Трамп намекнул, что его администрация может сменить его на Министерство войны.

Об этом он сказал журналистам во время встречи с президентом Южной Кореи Ли Чже Мёном, сообщает "Укринформ". Глава США подчеркнул, что ведомству могут вернуть название, которое оно имело во времена Первой и Второй мировых войн.

Когда мы выиграли Первую мировую, Вторую мировую войну, оно называлось Министерством войны. И для меня это действительно то, чем оно является Дональд Трамп

Президент добавил, что всем нравится, "что у нас была невероятная история побед, когда это было Министерство войны. Затем мы сменили его на Министерство обороны". Однако он, отметил Трамп, не хочет ограничиваться только обороной.

Мы хотим и наступления также Дональд Трамп

Министерство войны существовало в США до 1947 года

С 1789 по 1947 год военное ведомство США называлось Министерство войны (Department of War) существовало в США с 1789 по 1947 год. Орган отвечал за все военные дела страны, в частности, за финансирование и управление армией. Название отражало важную функцию государства – ведение военных действий.

После Второй мировой войны, в 1947 году, Конгресс США принял "Закон о национальной безопасности". Военная структура была реорганизована. Администрация тогдашнего президента Гарри Трумэна сменила название на Министерство обороны (Department of Defense), что должно было подчеркнуть новую концепцию — не ведение войн, а защиту от внешних угроз.

Изменение названия было частью более глобальной политики США, направленной на демонстрацию миротворческих намерений и избегание ассоциаций с агрессией в послевоенном мире. Возможно, желание Трампа вернуть старое название является намеком на готовность США вернуться к более агрессивной политике.

