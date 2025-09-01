Зеленський зустрінеться з Трампом та лідерами Європи 4 вересня в Парижі, – FT

Зеленський та Трамп проведуть окрему зустріч, під час якої обговорять більш детальні плани

Президент України Володимир Зеленський, європейські лідери та президент США Дональд Трамп зберуться у Парижі 4 вересня, щоб на вищому рівні провести переговори про післявоєнні гарантії безпеки для України. Планується, що під час саміту Зеленський та Трамп окремо зустрінуться.

Про це пише видання Financial Times із посиланням на власні джерела серед дипломатів. Серед учасників зустрічі будуть канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Очікується, що ті, хто зустрічався з Трампом у Вашингтоні, зберуться в Парижі в четвер на запрошення президента Франції Емманюеля Макрона, щоб продовжити переговори на високому рівні, повідомили троє дипломатів, ознайомлених з планами", — пише видання.

Європейські лідери зараз працюють над уточненими планами потенційного розгортання військових сил в Україні після війни в рамках гарантій безпеки. Підтримувати європейські сили будуть США. Зазначається, що Зеленський та Трамп проведуть окрему зустріч, під час якої обговорять більш детальні плани щодо надання безпекових гарантій. Зі свого боку голова Єврокомісії підтвердила, що деякі плани щодо гарантій безпеки для України вже розроблено.

"Звичайно, це (надання гарантій безпеки, — ред.) завжди потребує політичного рішення відповідної країни, оскільки розгортання військ є одним з найважливіших суверенних рішень нації. Відчуття терміновості дуже високе… Це рухається вперед. Це дійсно набуває форми", – сказала у коментарі виданню Урсула фон дер Ляєн.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський назвав три ключові блоки гарантій безпеки для України. Вони мають гарантувати Україні стійкий мир. Мова йде про посилення української армії, санкції проти російського режиму та аналог НАТО для Києва.

При цьому на Заході також вже створили приблизний план того, як забезпечуватимуться гарантії безпеки для України у післявоєнний період. Це включає як розміщення військ союзних країн, так і підтримку боєздатності української армії.