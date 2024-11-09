Що думає Зеленський про заборону Telegram в Україні

В Україні давно точаться дискусії про блокування

Президент Володимир Зеленський виступає проти заборони месенджера Telegram в Україні. Однак його непокоїть те, як цю платформу застосовує Росія для проведення інформаційних кампаній.

Про це розповів радник глави держави з питань комунікацій Дмитро Литвин в інтерв’ю журналісту Кирилу Передрію. За словами чиновника, месенджер використовують не лише російські сили.

"Його (Зеленського, — ред.) непокоїть саме анонімність певних telegram-каналів і те, як вони використовуються в інформаційних операціях проти України", — сказав він.

Литвин зазначив, що законопроєкти про заборону Telegram не зважають на позицію мільйонів людей, які, наприклад, використовують месенджер для відстеження повітряних тривог. Також, за його словами, цей спосіб комунікації використовують багато патріотичних каналів, спецслужб та офіційних осіб.

За його словами, дії України мають бути спрямовані на те, щоб додати месенджеру більше прозорості, а не на повне його блокування.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що депутати Полтавської обласної ради розпочали підготовку до голосування за заборону користуватися популярним месенджером Telegram. Там заявили, що сервери Telegram перебувають у Росії.