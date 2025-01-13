Праздник 13 января: что нельзя делать сегодня, чтобы не обречь себя на 7 лет несчастий
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Узнайте, почему сегодня нельзя трогать спящую кошку
В понедельник, 13 января, православные верующие и греко-католики в Украине отмечают День памяти Ермила. До перехода на новоюлианский календарь святого чтили на 13 дней позже, после Татьяниного дня — 26 января.
Ермил был христианским мучеником, пострадавшим за свою веру. В конце III — начале IV века, во время правления царя Ликиния, он служил диаконом в городе Сингидон (современный Белград — столица Сербии) и проповедовал христианство. Узнав об этом, царь приказал заключить Ермила в темницу.
Несмотря на жестокие пытки, святой не отрекся от своей веры. В итоге его приговорили к смертной казни и утопили в реке Дунай.
Традиции и приметы 13 января
В народе праздник получил название Ермилов день, и особенно связан он с домашними любимцами. Согласно преданию, святого мученика Ермила в темнице утешала кошка. После его казни она также была убита, поскольку помогала ему выдерживать страдания.
С кошками в народе связано множество примет и суеверий. Им приписывают способность предсказывать различные события в доме. Например, если кошка начинает умываться, это может означать, что скоро придут гости. Считается, что эти животные особенно чувствительны к изменениям погоды.
- Кошка клубочком спит и прячет мордочку — к морозам.
- Кошка по половицам катается — к теплу.
- Кошка дерет когтями стену, кровать, диван и так далее — к похолоданию.
- Кошка дерет когтями пол — к метели.
Что нельзя делать 13 января
- Убить кошку — обречь себя на 7 лет несчастий.
- Трогать лежащую кошку — могут начаться проблемы на работе.
- Продавцам гнать дворовую кошку — к потере выгодной сделки.
- Выходить из дома — можно нечистую силу повстречать.
Праздники и события 13 января
- День общественного радиовещания
- День гиперчувствительности
- День осуществления мечты
- День памяти защитников свободы в Литве
- День совершеннолетия в Японии
У кого именины 13 января
Сегодня именины отмечают обладатели таких имен: Опанас, Елизар, Максим, Иаков, Петр и Исай.
Кстати, в Украине можно повстречать разные и дорогие породы кошек. К примеру, в Киеве покупателям предлагают необычного котенка по цене домика в селе.