Праздник 13 января: что нельзя делать сегодня, чтобы не обречь себя на 7 лет несчастий

Узнайте, почему сегодня нельзя трогать спящую кошку

В понедельник, 13 января, православные верующие и греко-католики в Украине отмечают День памяти Ермила. До перехода на новоюлианский календарь святого чтили на 13 дней позже, после Татьяниного дня — 26 января.

Ермил был христианским мучеником, пострадавшим за свою веру. В конце III — начале IV века, во время правления царя Ликиния, он служил диаконом в городе Сингидон (современный Белград — столица Сербии) и проповедовал христианство. Узнав об этом, царь приказал заключить Ермила в темницу.

Несмотря на жестокие пытки, святой не отрекся от своей веры. В итоге его приговорили к смертной казни и утопили в реке Дунай.

Традиции и приметы 13 января

В народе праздник получил название Ермилов день, и особенно связан он с домашними любимцами. Согласно преданию, святого мученика Ермила в темнице утешала кошка. После его казни она также была убита, поскольку помогала ему выдерживать страдания.

С кошками в народе связано множество примет и суеверий. Им приписывают способность предсказывать различные события в доме. Например, если кошка начинает умываться, это может означать, что скоро придут гости. Считается, что эти животные особенно чувствительны к изменениям погоды.

Кошка клубочком спит и прячет мордочку — к морозам.

Кошка по половицам катается — к теплу.

Кошка дерет когтями стену, кровать, диван и так далее — к похолоданию.

Кошка дерет когтями пол — к метели.

Что нельзя делать 13 января

Убить кошку — обречь себя на 7 лет несчастий.

Трогать лежащую кошку — могут начаться проблемы на работе.

Продавцам гнать дворовую кошку — к потере выгодной сделки.

Выходить из дома — можно нечистую силу повстречать.

Праздники и события 13 января

День общественного радиовещания

День гиперчувствительности

День осуществления мечты

День памяти защитников свободы в Литве

День совершеннолетия в Японии

У кого именины 13 января

Сегодня именины отмечают обладатели таких имен: Опанас, Елизар, Максим, Иаков, Петр и Исай.

Кстати, в Украине можно повстречать разные и дорогие породы кошек. К примеру, в Киеве покупателям предлагают необычного котенка по цене домика в селе.