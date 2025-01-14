Праздник 14 января: что нельзя делать сегодня, если не хотите неудач с деньгами

Рассказываем, почему сегодня нельзя выбрасывать мусор и стричься

Во вторник, 14 января, кроме празднования Старого Нового года христиане восточного обряда в Украине, по новоюлианскому календарю, почитают память святой равноапостольной Нины. Маланки и Василия, ранее выпадавшие на 13 и 14 января, теперь перенесены на 31 декабря и 1 января соответственно.

Святая Нина родилась в Каппадокии в III веке в знатной и благочестивой семье. Ее отец Завулон был родственником святого Георгия Победоносца, а мать Сусанна – сестрой Иерусалимского патриарха.

Нина обратила в христианство царя-язычника Мариана и жителей Грузии. Там же был построен первый храм во имя святых Апостолов. Постепенно вся Иверия приняла новую веру.

Позже святая отправилась в Кахетию, где крестила царицу Софию. После 35 лет служения Нина мирно скончалась 14 января 335 года. Она считается ключевой фигурой, сыгравшей решающую роль в распространении христианства в Грузии.

Традиции и приметы 14 января

В Нинин день посещают церковь, ставят свечи и молятся святой. Равноапостольную просят о помощи в избавлении от бед и скорбей, а также обращаются к ней с молитвами о вразумлении недоброжелателей.

В этот день желательно навести порядок в доме и завершить все незаконченные дела. Наши предки 14 января избавлялись от ненужных вещей, стирали, занимались рукоделием и готовкой, очищали двор от снега и убирали в хлеву.

Петухи рано запели – к потеплению.

Вокруг Луны виден туманный круг – к метели.

Иней на деревьях – будет оттепель.

Белые облака на небе – морозы продержатся еще долго.

Что нельзя делать 14 января

Выбрасывать мусор — можно невзначай вынести из дома удачу и семейное счастье.

Стричься – к неудачам и финансовым потерям.

Повышать голос на родственников — к несчастьям.

Давать деньги в долг — финансы исчезнут из дома.

Праздники и другие события 14 января

Всемирный день логики (World Logic Day)

День одевания домашних питомцев

День кесарева сечения (Caesarean Section Day) в США

Праздник Девы Марии в Венесуэле

Фестиваль бумажных змеев в Индии

У кого именины 14 января

Сегодня именины отмечают обладатели таких имен: Агния, Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Илья, Макар, Марк, Нина, Павел, Савва, Сергей и Степан.

Мы писали, будет ли в этот день тепло. "Телеграф" рассказал, какая погода будет сегодня 14 января.