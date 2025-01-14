Праздник 14 января: что нельзя делать сегодня, если не хотите неудач с деньгами
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Рассказываем, почему сегодня нельзя выбрасывать мусор и стричься
Во вторник, 14 января, кроме празднования Старого Нового года христиане восточного обряда в Украине, по новоюлианскому календарю, почитают память святой равноапостольной Нины. Маланки и Василия, ранее выпадавшие на 13 и 14 января, теперь перенесены на 31 декабря и 1 января соответственно.
Святая Нина родилась в Каппадокии в III веке в знатной и благочестивой семье. Ее отец Завулон был родственником святого Георгия Победоносца, а мать Сусанна – сестрой Иерусалимского патриарха.
Нина обратила в христианство царя-язычника Мариана и жителей Грузии. Там же был построен первый храм во имя святых Апостолов. Постепенно вся Иверия приняла новую веру.
Позже святая отправилась в Кахетию, где крестила царицу Софию. После 35 лет служения Нина мирно скончалась 14 января 335 года. Она считается ключевой фигурой, сыгравшей решающую роль в распространении христианства в Грузии.
Традиции и приметы 14 января
В Нинин день посещают церковь, ставят свечи и молятся святой. Равноапостольную просят о помощи в избавлении от бед и скорбей, а также обращаются к ней с молитвами о вразумлении недоброжелателей.
В этот день желательно навести порядок в доме и завершить все незаконченные дела. Наши предки 14 января избавлялись от ненужных вещей, стирали, занимались рукоделием и готовкой, очищали двор от снега и убирали в хлеву.
- Петухи рано запели – к потеплению.
- Вокруг Луны виден туманный круг – к метели.
- Иней на деревьях – будет оттепель.
- Белые облака на небе – морозы продержатся еще долго.
Что нельзя делать 14 января
- Выбрасывать мусор — можно невзначай вынести из дома удачу и семейное счастье.
- Стричься – к неудачам и финансовым потерям.
- Повышать голос на родственников — к несчастьям.
- Давать деньги в долг — финансы исчезнут из дома.
Праздники и другие события 14 января
- Всемирный день логики (World Logic Day)
- День одевания домашних питомцев
- День кесарева сечения (Caesarean Section Day) в США
- Праздник Девы Марии в Венесуэле
- Фестиваль бумажных змеев в Индии
У кого именины 14 января
Сегодня именины отмечают обладатели таких имен: Агния, Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Илья, Макар, Марк, Нина, Павел, Савва, Сергей и Степан.
Мы писали, будет ли в этот день тепло. "Телеграф" рассказал, какая погода будет сегодня 14 января.