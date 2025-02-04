Праздник 4 февраля: что нельзя делать, чтобы не потерять счастье

В этот день не стоит ехать в дальний путь

Сегодня, 4 февраля, по новоюлианскому календарю верующие чествуют святого преподобного Исидора Пилусиотского. Раньше праздник отмечали 17 февраля.

Исидор Пылусиотский родился в IV-V веке в Александрии. Это территория современного Египта. Еще в юности Исидор отправился жить на Пелусиотскую гору, где вел монашескую жизнь. Мужчина распространял христианское учение, давал людям советы, духовные наставления. Святой оставил после себя более 2 тысяч писем, в которых он объясняет Священное Писание.

Исидор активно защищал Иоанна Златоустого, когда его преследовала император Евдоксия. Во время жизни святой созвал III Вселенский Собор в Эфесе в 431 году. На мероприятии осудили ложное учение Нестория об Иисусе Христе. Святого не стало около 436 года.

Традиции и приметы 4 февраля

В народе свято называли Николай Студеный. В прежние времена в этот день наши предки наблюдали за снегом. Люди не ходили в лес или горы, потому что можно было заблудиться. Также не отправлялись в дальний путь. Верующие ходят в храм и молятся за мир и здоровье родных.

Увидели туман – будет тепло.

Мороз в этот день является предвестником холодов.

Если в лесу не видно снега – будет оттепель.

Что нельзя делать 4 февраля

Запрещено идти в лес, потому что потеряетесь.

Нельзя оставлять беспорядок в доме, поскольку это привлечет проблемы.

Тяжелый физический труд запрещен в этот день.

Чтобы не случилась беда, не стоит ехать в путешествие.

Именины 4 февраля

В этот день отмечают именины Андрей, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Иван, Кирилл, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Федор, Юрий, Анна, Екатерина.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда мужчины по имени Валентин отмечают именины в этом году. Таких дат будет сразу несколько.