Кип’яток вже не треба? Як швидко наклеїти наліпки на великодні яйця

Цей процес займе всього пару хвилин

З наближення Великодня, яке цього року святкують 20 квітня, у мережі з'являється чимало цікавих та корисних порад. Зокрема, є лайфхак, який допоможе, швидко прикрасити яйця.

Як зазначається для цього не треба ні вода, ні фарба. Відповідний лайфхак опублікували на сторінці GordiChef.

"Господині, якщо ви хочете швидко прикрасити яйця наклейками, для цього не обовязково кип'ятити воду", — каже жінка на відео.

Як швидко прикрасити яйця на Великдень

Для цього слід взяти завчасно відварені яйця, спеціальні наклейки на них та фен. Так, саме за допомогою фена можна легко начепити наліпки. На чисте яйце слід одягти одну смужечку наліпки і обережно в руках прогрівати яйце феном. Робити це слід рівномірно поступово, аби наліпка лягла рівно без зазубрин.

На відео жінка показує, що такий спосіб працює подекуди навіть краще класичного занурювання в окріп. До того ж з приклеюванням феном, можна взяти пофарбовані яйця, як авторка відео, і створити оригінальні крашанки.

Зауважимо, що наліпки одягаються вже на зварені яйця, те саме стосується й занурення у барвники. Також на Великдень яйця можна прикрашати за допомогою серветок та білку, використовуючи техніку декупажу.

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