Що не можна робити 13 травня, аби не втратити достаток

Цей день має певні заборони та прикмети

У вівторок, 13 травня, за новим стилем, віряни згадують святу мученицю Глікерію. До введення новоюліанського календаря, свято припадало на 26 травня.

Глікерія народилася у Фракії, що є територією сучасної Болгарії. Вона походила з багатої родини: батько був римським правителем. Після смерті батьків дівчина вирішила присвятити життя Ісусу Христу.

Однак, за часів імператора Антонія Пія відбулося поклоніння Зевсу та іншим богам. Людей змушували приносити їм жертву, натомість Глікерія відмовилась це робити. Жінка почала молитися до Бога, і статуя Зевса розбилась.

Глікерію намагалися забити батогами і спалити, але не вдавалося. Її не зміг роздерти навіть лев. Тоді розлючені кати вбили жінку мечем.

Традиції та прикмети 13 травня

З цього дня наші предки починали збирати трави, бо вважалось, що вони стають цілющими. Також люди сіяли гречку, позбавлялися всього зайвого та проводили генеральне прибирання у будинках.

Літають комарі — влітку буде висока вологість.

Якщо сьогодні сонячно — таким буде все літо.

Почули грозу — влітку буде дощити.

Що не можна робити 13 травня

Заборонено вбивати комарів, бо можете потрапити у біду.

Не варто позичати комусь речі, оскільки це може призвести до втрати достатку.

Не можна плакати, бо це може затягтися на увесь рік.

Аби не привернути проблеми, не слід сваритися з кимось, обговорювати інших та поширювати брехню.

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