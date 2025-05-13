Что нельзя делать 13 мая, чтобы не потерять достаток

У этого дня есть определенные запреты и приметы

Во вторник, 13 мая, по новому стилю, верующие вспоминают святую мученицу Гликерию. До введения новоюлианского календаря, праздник приходился на 26 мая.

Гликерия родилась во Фракии, являющейся территорией современной Болгарии. Она происходила из богатой семьи: отец был римским правителем. После смерти родителей девушка решила посвятить жизнь Иисусу Христу.

Однако во времена императора Антония Пия произошло поклонение Зевсу и другим богам. Людей заставляли приносить им жертву, но Гликерия отказалась это делать. Женщина начала молиться Богу, и статуя Зевса разбилась.

Гликерию пытались убить плетьми и сжечь, но не удавалось. Ее не смог разорвать даже лев. Тогда разъяренные палачи убили женщину мечом.

Традиции и приметы 13 мая

С этого дня наши предки начинали собирать травы, потому что считалось, что они становятся целебными. Также люди сеяли гречку, лишались всего лишнего и проводили генеральную уборку в домах.

Летают комары – летом будет высокая влажность.

Если сегодня солнечно – таким будет все лето.

Услышали грозу – летом будет дождь.

Что нельзя делать 13 мая

Запрещено убивать комаров, потому что можете попасть в беду.

Не стоит одалживать кому-то вещи, поскольку это может привести к потере изобилия.

Нельзя плакать, потому что это может затянуться на весь год.

Чтобы не привлечь проблемы, не следует ссориться с кем-то, обсуждать других и распространять ложь.

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