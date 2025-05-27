Аби не накликати біду: що не можна робити 27 травня

День супроводжується певними заборонами

У вівторок, 27 травня, за новим стилем, християни вшановують пам'ять священномученика Терапонта. До переходу на новоюліанський календар свято відзначали 9 червня.

Ферапонт жив у III столітті в місті Сардіс, розташованому у сучасній Туреччині. Він був християнином і навертав до віри інших. Це не подобалось, зокрема правителю Юліану, який наказав запроторити чоловіка до в'язниці.

Святий Ферапонт

За ґратами Ферапонта мучили голодом і спрагою. Утім, він був непохитний у своїй позиції та не зламався. Так до чоловіка застосували тортури і стратили. Подейкували, що на місці вбивства Ферапонта з'явилось джерело з цілющою водою. Це стало проявом Божої благодаті.

Традиції та прикмети 27 травня

Цей день у народі вважали закінченням холодів і початок теплих днів. Люди працювали на землі, зокрема садили овочі та молилися за урожай. Також багато-хто не мив підлоги і не прибирав, аби "не змити" своє щастя.

Побачили росу — день буде теплим.

Літають низько птахи — чекайте дощу.

З'явився туман — буде багато грибів.

Потужний вітер у цей день — до прохолодного літа.

Що не можна робити 27 травня

Не можна насаджувати дерева, бо не приживуться.

Не варто прати одяг, бо можете накликати негаразди.

Заборонено казати щось погане про людей, сваритися, пліткувати. Це матиме погані наслідки.

Не варто відмовляти іншим у допомозі.

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