Аби не накликати біду: що не можна робити 27 травня
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День супроводжується певними заборонами
У вівторок, 27 травня, за новим стилем, християни вшановують пам'ять священномученика Терапонта. До переходу на новоюліанський календар свято відзначали 9 червня.
Ферапонт жив у III столітті в місті Сардіс, розташованому у сучасній Туреччині. Він був християнином і навертав до віри інших. Це не подобалось, зокрема правителю Юліану, який наказав запроторити чоловіка до в'язниці.
За ґратами Ферапонта мучили голодом і спрагою. Утім, він був непохитний у своїй позиції та не зламався. Так до чоловіка застосували тортури і стратили. Подейкували, що на місці вбивства Ферапонта з'явилось джерело з цілющою водою. Це стало проявом Божої благодаті.
Традиції та прикмети 27 травня
Цей день у народі вважали закінченням холодів і початок теплих днів. Люди працювали на землі, зокрема садили овочі та молилися за урожай. Також багато-хто не мив підлоги і не прибирав, аби "не змити" своє щастя.
- Побачили росу — день буде теплим.
- Літають низько птахи — чекайте дощу.
- З'явився туман — буде багато грибів.
- Потужний вітер у цей день — до прохолодного літа.
Що не можна робити 27 травня
- Не можна насаджувати дерева, бо не приживуться.
- Не варто прати одяг, бо можете накликати негаразди.
- Заборонено казати щось погане про людей, сваритися, пліткувати. Це матиме погані наслідки.
- Не варто відмовляти іншим у допомозі.
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