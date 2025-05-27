Чтобы не навлечь беду: что нельзя делать 27 мая

День сопровождается определенными запретами

Во вторник, 27 мая, по новому стилю, христиане чтят память священномученика Терапонта. До перехода на новоюлианский календарь праздник отмечали 9 июня.

Ферапонт жил в III веке в городе Сардис, расположенном в Турции. Он был христианином и обращал к вере других. Это не нравилось, в частности правителю Юлиану, который приказал посадить мужчину в тюрьму.

Святой Ферапонт

За решеткой Ферапонта мучили голодом и жаждой. Впрочем, он был непоколебим в своей позиции и не сломался. Так к мужчине применили пытки и казнили. Поговаривали, что на месте убийства Ферапонта появился источник с лечебной водой. Это стало проявлением Божьей благодати.

Традиции и приметы 27 мая

Этот день в народе считали окончанием холодов и началом теплых дней. Люди работали на земле, в частности, сажали овощи и молились за урожай. Также многие не мыли полы и не убирали, чтобы "не смыть" свое счастье.

Увидели росу – день будет теплым.

Летают низко птицы – ждите дождя.

Появился туман – будет много грибов.

Мощный ветер в этот день — к прохладному лету.

Что нельзя делать 27 мая

Нельзя насаживать деревья, потому что не приживутся.

Не стоит стирать одежду, потому что можете навлечь невзгоды.

Запрещено говорить что-нибудь плохое о людях, ссориться, сплетничать. Это будет иметь плохие последствия.

Не стоит отказывать другим в помощи.

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