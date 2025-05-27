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Чтобы не навлечь беду: что нельзя делать 27 мая

Автор
Виктория Козар
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Что нельзя делать 27 мая
Что нельзя делать 27 мая. Фото Freepik

День сопровождается определенными запретами

Во вторник, 27 мая, по новому стилю, христиане чтят память священномученика Терапонта. До перехода на новоюлианский календарь праздник отмечали 9 июня.

Ферапонт жил в III веке в городе Сардис, расположенном в Турции. Он был христианином и обращал к вере других. Это не нравилось, в частности правителю Юлиану, который приказал посадить мужчину в тюрьму.

Святой Ферапонт
Святой Ферапонт

За решеткой Ферапонта мучили голодом и жаждой. Впрочем, он был непоколебим в своей позиции и не сломался. Так к мужчине применили пытки и казнили. Поговаривали, что на месте убийства Ферапонта появился источник с лечебной водой. Это стало проявлением Божьей благодати.

Традиции и приметы 27 мая

Этот день в народе считали окончанием холодов и началом теплых дней. Люди работали на земле, в частности, сажали овощи и молились за урожай. Также многие не мыли полы и не убирали, чтобы "не смыть" свое счастье.

  • Увидели росу – день будет теплым.
  • Летают низко птицы – ждите дождя.
  • Появился туман – будет много грибов.
  • Мощный ветер в этот день — к прохладному лету.

Что нельзя делать 27 мая

  • Нельзя насаживать деревья, потому что не приживутся.
  • Не стоит стирать одежду, потому что можете навлечь невзгоды.
  • Запрещено говорить что-нибудь плохое о людях, ссориться, сплетничать. Это будет иметь плохие последствия.
  • Не стоит отказывать другим в помощи.

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