Покупаешь энергетик – спонсируеш армию РФ: как российские товары проникают в Украину через TikTok

Токсичные в прямом и переносном смысле тренды заходят в Украину.

Не только прослушивание российской музыки на популярных платформах приносит деньги российской армии. В Украине продолжают находиться ценители российского контента, в частности, молодежь и подростки смотрят видео блогеров. Более того, в Украине можно даже приобрести товары, которые эти блогеры выпускают.

На эту проблему обратил внимание украинский блогер Рончик. Он рассказал, что в пакете со сладостями и снеками от подписчиков он нашел два энергетика из России. Это Lit Energy блогера Михаила Литвина.

Этот блогер приобрел известность делая пранки и ведя стримы. Его видео до сих пор в топ просмотров в России, несмотря на то, что он скрывается за рубежом. В июне 2025 года он скрылся, потому что имел поддельный военный билет, а до этого несколько раз попадал в громкие скандалы, например в его багажнике находили связанную девушку с травмами.

Его "напиток" тоже неоднократно оказывался в неприятностях. Энергетик содержит воду, сахар, таурин, кофеин и несколько вредных ингредиентов, из-за которых на упаковках должно находиться предупреждение. В частности, один из красителей вызывает опухоли, повреждение мозга и т.д. Однако из-за популярности блогера хорошо продается в России.

В РФ это обычный, хоть и модный, энергетик

Украинские подростки иногда пытаются подхватить российский тренд в соцсетях ТикТок и Инстаграм на видео с этим напитком. Этим пользуются и каналы, распространяющие продукцию из РФ. Они приносят энергетики в АТБ и якобы "находят" их на полочках для хайповых видео. Такие товары могут являться как подделкой, так и контрабандой. По сравнению с ценой в РФ, в Украине она в разы выше. Такой энергетик можно приобрести на интернет-платформах за 250 гривен.

Lit Energy якобы находят в АТБ

Lit Energy продают в Украине

В мессенджере Телеграмм есть даже специализированный канал, распространяющий модную среди российских подростков продукцию. Кроме Lit Energy и товаров, брендированных российским сериалом "Слово пацана", в таких каналах продают чипсы от российского блогера Димы Масленникова и холодный чай от Влада А4. Эти российские блогеры не выступали против войны в Украине. К тому же Влад А4 поддерживал российского президента Владимира Путина, хотя сам является белорусом по происхождению. Владелец канала заявляет, что "привозит" товар в Украину.

Продажа товаров от российских блогеров

Продажа товаров из РФ

Просмотр видео российских блогеров, поддержка трендов в TikTok, покупка чипсов и энергетиков из РФ – участие не только в роспропаганде. Это также дает деньги России на войну против Украины.

Покупаешь чипсы — спонсируеш армию РФ

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украину продолжают импортировать товары поддерживающих Россию стран. К примеру, это финики и орехи из Ирана.